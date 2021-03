L'Ajuntament de Barcelona engega una estratègia de reactivació de la Rambla que es comença a desplegar des d'aquest mateix any per avançar en la recuperació ciutadana d'un dels passejos més coneguts del món. Aquesta iniciativa contempla tot un seguit d'actuacions transversals en diferents àmbits que van des de l'economia, la cultura i l'habitatge fins a la transformació urbanística de la via.

Transformació urbanística Un dels pilars d'aquesta estratègia global és la reurbanització de la Rambla, que avui ha fet un pas endavant amb l'informe favorable de la Comissió de Govern del projecte executiu d'obres. Compta amb un pressupost total de 44,56 milions d'euros. La retirada dels 11 quioscos dels antics ocellaires serà un dels canvis. La desaparició d'aquests volums situats a la part alta de la Rambla persegueix l'objectiu d'alliberar l'espai del passeig central al màxim possible per afavorir anar a peu i la visibilitat de façana a façana. Per una banda, la nova ordenació de la Rambla millora la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic i la transversalitat d'aquest eix cívic, que actualment, té un caràcter principalment lineal. Amb la proposta es pretén que la Rambla sigui inclusiva, accessible, contextualitzada, mixta, sostenible, agradable, segura i innovadora. Per altra banda, la futura Rambla redueix també, l'espai destinat al vehicle i en dona més al vianant. La nova secció rodada és contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5 m d'amplada que garanteix el pas de les línies d'autobús, vehicles de servei i l'accés dels veïns i veïnes de l'entorn. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l'espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells. La transformació farà la via més confortable i amb més espai per al vianant També s'incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems i en els guals de vianants de tot el passeig. Es proposa crear noves zones d'estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l'espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d'estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l'ombra de l'arbrat. El paviment és un dels elements principals de la transformació. Cobreix tot l'espai de l'eix, de manera que fa d'element unificador de l'espai de façana a façana, serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfir.

Més habitatges L'objectiu d'aquesta estratègia és el de protegir l'ús habitual dels habitatges en planta pis, fer que més habitatges siguin llars i evitar la seva conversió a altres usos com poden ser oficines o magatzems. Així mateix, aquest curs s'estudien les diferents maneres possibles d'augmentar el parc públic d'habitatge a l'àmbit Rambla, a través de la compra de finques o de desplegar els recursos municipals per conèixer la situació actual del parc d'habitatge i treballar per a la protecció dels llogaters i millora de les seves condicions de vida. Aquestes són eines urbanístiques i d'habitatge que han d'afavorir la preservació i augment del veïnat a aquest carrer central de la ciutat.