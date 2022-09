L'Ajuntament de Tarragona desmuntarà de forma parcial les grades reconstruïdes de l'àrea de la 'summa cavea' de l'amfiteatre romà. La mesura d'emergència, que costarà 350.000 euros, vol evitar l'esfondrament d'aquesta part superior de les grades, que també han quedat tocades per les darreres pluges. El consistori ja l'ha comunicat al Departament de Cultura i altres entitats. Es tracta d'una decisió fonamentada en l'informe tècnic encarregat a un equip de professionals extern i consensuat amb els tècnics municipals per avaluar la situació. L'any 2018 ja es va instal·lar una estructura d'estintolament per frenar la degradació d'aquestes grades –reconstruïdes als anys 70 del segle XX- i reduir els riscos de desestabilització i esfondrament.

L'estructura d'estintolament havia de convertir-se en una mesura provisional fins que l'estudi encarregat emetés una diagnosi de la solució i avalués les possibles solucions per a l'aprofitament o no de les grades. El conseller de Patrimoni, Herman Pinedo, ha apuntat que les pluges dels darrers dies han "agreujat" la situació, accelerant el desgast de les patologies identificades sobre aquesta part del monument així com del mateix terreny, que podrien acabar afectant la resta de la construcció.

Amb aquest objectiu, i des d'aquest mateix dijous –amb la senyalització i l'entrada de material- s'inicien els treballs d'emergència amb el desmuntatge de part de l'estructura per iniciar una correcta gestió d'aigües del sector davant les filtracions d'aigua per les esquerdes de l'estructura. "No podem garantir que no s'enfonsi cap a dins. Les bastides funcionen prou bé, però necessiten un reforç", ha alertat Pinedo.

S'haurà de determinar si, finalment, es podrà reconstruir la graderia. Els resultats del desmuntatge parcial, la investigació arqueològica i l'anàlisi estructural determinaran quines accions s'emprenen en el futur i s'integren en el Pla Director de l'Amfiteatre. Les obres no impediran l'accés a l'arena de l'afmiteatre però Pinedo ja ha avisat que no es permetrà l'accés a les grades de tot el monument "fins que sapiguem que són cent per cent segures".

El cost de l'obra serà d'uns 350.000 euros. El ple d'aquest divendres tindrà ja sobre la taula l'aprovació d'aquesta partida extraordinària. Segons Pinedo, l'actuació ha de culminar els projectes posats en marxa a partir del tancament de l'amfiteatre l'any 2019, després de les escales del Miracle, les grades excavades a la roca i els desguassos.