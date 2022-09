A un dia de la fi del termini que va donar el Govern als negocis per instal·lar portes automàtiques, com marca el decret d'estalvi energètic, molts comerços segueixen sense poder adaptar els locals a la nova normativa. Un dels motius, denuncia PIMEComerç, és la "manca d'ajuts" que han rebut els comerços per instal·lar-hi portes automàtiques i que el termini és "poc realista".

Evitar multes Per aquestes raons, la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses demana al govern que eviti aplicar "immediatament" multes als establiments que encara no en tenen. "Després de tots els esforços que estem fent, el comerç urbà s'ha sentit maltractat", critica el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, en un comunicat.