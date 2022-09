L'Ajuntament de Barcelona fa un pas més per reconèixer l'exregidora Itziar González i la funcionària Lourdes Conesa per destapar el cas de corrupció en la concessió de llicències de pisos turístics al districte de Ciutat Vella l'any 2009. L'alcaldessa, Ada Colau, ha signat un decret en el qual insta la gerència de Ciutat Vella perquè es comenci un expedient d'ofici per indemnitzar ambdues dones pels danys patits.

En aquest sentit, en l'acte previ al Ple de Barcelona d'aquest divendres on es votaran dues proposicions d’ERC i Barcelona en Comú, Itziar González ha dit sentir-se enfadada i dolguda, i fins i tot ressentida amb el grup que fa representar, el PSC, de qui ha lamentat l’absència en l’acte de reconeixement.

Absència del PSC Molt emocionades, tant l'arquitecta Lourdes Conesa com l'exregidora Itziar González han detallat que han patit danys morals de què encara no estan recuperades. En aquest, sentit Itziar González ha dit que des d'aquest divendres ha tornat a lluir pin de regidora de l'ajuntament, tot demanant que l'administració s'humanitzi. González ha lamentat l'absència d'aquest reconeixement del PSC, el grup amb el qual va ser regidora com a independent. Ha admès que està enfadada, dolguda i ressentida encara. I ha acusat el PSC de no estar present "perquè a vegades costa reconèixer que no s'han fet les coses bé". Respecte al decret, Comuns i ERC han presentat declaracions, Junts i Ciutadans han anunciat que votaran a favor i el PSC s'abstindrà.