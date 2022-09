El Tribunal Suprem jutja Eulàlia Reguant per desobediència

Vist per a sentència el judici contra la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant. S'enfronta a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox durant el judici de l'1-O.

Als voltants del Tribunal Suprem Reguant ha afirmat que és "indispensable" articular "la lluita antifeixista", perquè "ja no ens serveixen els avisos d'Itàlia i Suècia, sinó que cal que de manera urgent treballem per combatre el feixisme a tot arreu". Ha fet aquestes manifestacions després d'assistir al seu judici per desobediència.

"Reguant defensa no haver respost Vox al judici de l'1-O.



️ "Cal assenyalar el feixisme i combatre'ls. L'antifeixisme és la base de qualsevol societat democràtica"

La diputada de la CUP ha agraït el suport que ha rebut abans i després del judici per part d'entitats i partits. A les portes del Suprem s'hi ha concentrat companys de la CUP -els diputats al Congrés Mireia Vehí i Albert Botran i diputats al Parlament com Carles Riera o Xavier Pellicer i la portaveu Maria Sirvent- així com d'altres formacions polítiques i entitats.

Reguant ha defensat no haver respost perquè "assumir la presència d'aquells que neguen drets fonamentals en un judici era obrir la porta que no hi hagués justícia".

"Legitimar aquells que defensen polítiques en contra de la igualtat de gènere, en contra de la igualtat de les persones, això és en el fons anar en contra dels meus principis i valors", ha afirmat durant el judici.

Vist per a sentència el judici a Eulàlia Reguant.



La diputada de la CUP s'enfronta a 4 mesos de presó i inhabilitació per desobediència



➕ Info: https://t.co/5mdCrVKANj pic.twitter.com/usdaBagMDF“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 28, 2022