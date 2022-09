Judici per instigar un jove a matar el seu propi pare

Judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona contra una dona acusada de manipular un amic perquè matés el seu propi pare a Vilanova i la Geltrú el 2019. L'objectiu, quedar-se els diners de la víctima. La fiscalia demana per ella 34 anys de presó i per ell la lliure absolució. Assegura que no era conscient de què feia per què patia esquizofrènia paranoide. La defensa de l'acusada afirma que ella no té la capacitat intel·lectual per dissenyar el pla criminal de què se l'acusa.

La fiscalia i la família d'ell sostenen que la noia va aprofitar-se'n fent-li creure que pertanyien a un grup parapolicial per al qual necessitaven 7.500 euros, que va estafar als seus pares. Quan no van poder aconseguir més diners, ella va instigar-lo a matar el pare. La defensa de la noia nega l'estafa i el pla criminal, i diu que desconeixia la malaltia mental del jove.

El pla de la noia Ella, A.V.V., tenia 19 anys en el moment dels fets i ell, I.M.S., 20. La fiscalia considera que va establir una gran amistat amb el noi per crear un "pla criminal" per obtenir diners dels seus pares. El ministeri públic sosté que es va aprofitar del seu caràcter "introvertit i de baixa autoestima", fent que se separés del seu grup d'amics habituals. Un cop guanyada la seva confiança, li va fer creure que tenia una amiga interessada a tenir una relació sentimental telemàtica amb ell. Mentrestant, va "manipular" a ell i un amic assegurant-los que formava part d'un grup secret que col·laborava amb els Mossos d'Esquadra i els va oferir formar-ne part. Tots dos van entrar al suposat grup investigador. La primavera del 2019, A.V.V. va demanar diners a I.M.S. per finançar el grup parapolicial, deixant de banda l'altre amic, que havia mostrat dubtes sobre l'existència del grup. La noia va instar I.M.S. a fer creure als seus pares que necessitava diners per pagar uns cursos d'informàtica. Segons la fiscalia i l'acusació exercida per la família del noi, els va estafar 7.500 euros en sis transferències. Els pares van negar-se a donar-li més diners, moment en què la noia va fer un "salt qualitatiu" en el seu pla, mentre ell va entrar en una esquizofrènia paranoide "alimentada" per ella. El ministeri públic apunta que va dir-li a I.M.S. que el seu pare tenia connexions amb la màfia i que, si no el matava, posava en perill la vida de la seva mare i germana. La fiscalia assenyala que el 8 de juny del 2019 van coincidir diverses circumstàncies que ella esperava per culminar el pla. Aquell matí, I.M.S. va arribar a casa -un pis situat en una de les principals vies de Vilanova- i va comprovar que el seu pare estava sol, dormint, mentre la mare i la germana havien sortit. El noi va trucar a A.V.V., que "el va interpel·lar directament i expressament perquè dugués a terme l'acció", assevera el fiscal, que diu que la noia li havia especificat com cometre el crim i li havia demanat que després li transferís 20.000 euros. El ministeri públic afegeix que ella li va detallar que, després de matar-lo, calés foc al pis, formatés el telèfon mòbil i el llencés al mar. Després de la trucada, el jove va atacar el seu pare clavant-li una arma al coll i al tòrax, ferides que li van provocar la mort per la gran pèrdua de sang. No va trobar els codis del banc per fer la transferència i va escampar productes de neteja inflamables on hi havia el cos per calar-hi foc. Amb l'incendi actiu, se'n va anar a llençar el telèfon al mar.

La noia s'exculpa en l'exparella Al seu torn, l'acusada demana ser absolta: nega haver tramat cap pla per estafar la família del noi ni per matar el seu pare. Segons el seu escrit de defensa, va establir amistat amb I.M.S. a través d'A.S.G., amb qui havia començat una relació sentimental. L'advocat assegura que, des de l'inici, el seu xicot la maltractava "de manera habitual", amb agressions físiques i amenaces que no va denunciar per por a patir represàlies. Pel que fa a la inventiva del grup parapolicial, A.V.V. assegura que tot van ser creacions tramades per A.S.G. i que ella es va veure obligada a ser-ne partícip. Segons l'advocat, la noia va estar a punt d'explicar-li la veritat a I.M.S. amb un missatge de mòbil, però A.S.G. se'n va adonar, li va arrencar el telèfon de les mans i la va apallissar. La defensa d'A.V.V. destaca que la jove no té estudis universitaris i que té un caràcter "apàtic, poc expressiu, insegur i submís". "Té nul·la capacitat i iniciativa per emprendre projectes", insisteix, mentre adverteix que I.M.S. no va anomenar la participació d'ella durant les seves declaracions. El lletrat precisa que va incriminar A.V.V. a partir del gener del 2020, quasi un any després dels fets.