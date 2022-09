01:48

Judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona contra una dona acusada de manipular un amic perquè matés el seu propi pare a Vilanova i la Geltrú el 2019.

En marxa a l'Audiència de Barcelona el primer judici celebrat a Catalunya per un assassinat induït. La fiscalia demana 34 anys de presó per una noia que hauria convençut al seu millor amic per assassinar el pare d'ell. Per a l'autor material, que va apunyalar mortalment el seu progenitor i després va calar foc al pis familiar de Vilanova i la Geltrú per emmascarar les proves. El ministeri públic sol·licita 25 anys d'internament psiquiàtric | Sergi Bassolas