Daniel Anglès ens presenta 'Golfus de Roma'

Daniel Anglès ens presenta l'espectacle Golfus de Roma, que s'estrena al Teatre Condal de Barcelona el pròxim 5 d'octubre. El músic detalla que "està basant en totes les grans comèdies clàssiques grecoromanes", i que "és la història d'un esclau que vol la llibertat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el director de l'espectacle, explica que es basa en un grup de còmics que es disfressen de romans per a fer la funció.

El responsable també destaca que la gent que ha anat als primers passis privats surt molt contenta, el que pretén el xou. I és que la seva voluntat és fer feliç a la gent a través de l'humor. Considera que, a vegades, li donem poc valor, enfront d'altres propostes que plantegen dilemes més transcendentals i profunds.

Anglès ha destacat el valor de les prèvies, on ja hi ha un públic seleccionat, amb "un riure de resposta" i "un diàleg constant". Cal el públic per rodar l'espectacle i quadrar el tempo en funció dels riures de l'espectador.

"La primera cançó de l'espectacle diu que és només per fer-los riure. Tot és simple, tot és ximple, no hi ha propòsit... més enllà de fer passar una bona estona", ha dit sobre el que és "una festa d'homenatge" als còmics i als pallassos.

L'obra està protagonitzada per Jordi Bosch, que està "espectacular". Recorda que l'hem vist fent "de tot" com Spamalot, on la seva figura era "clau", però no havia reviscut res semblant. "Li vaig fer la proposta i es va emocionar molt", ha reconegut Anglès, detallant que no esperava que li vingués un projecte similar.

Algú que fa tots els papers de l'Auca, no s'ha plantejat disfressar-se també de romà en l'obra? "Hi ha una admiració enorme pels que ho fan cada nit", ha destacat, recordant que ell actua de forma esporàdica. "Requereix un esforç físic tan gran que has de deixar de fer altres coses", ha lamentat, destacat que s'ha de centrar en la direcció. Assegura que en algun moment li entren les ganes de participar, però reconeix que no es veuria capacitat per fer aquesta mena de funció.

El potencial de casa nostra En aquesta línia, el músic també ha volgut defensar la producció dels musicals de casa nostra. Si per bé no es poden comparar amb Londres o Broadway, ni pretendre ser-ho, sí que considera que hi ha talent i qualitat per fer grans produccions. "Som un tipus de país que ens sembla que les coses de fora són millors, que ens costa decidir que ho fem bé", ha dit, alhora que ha aprofitat per lamentar que, en algunes professions, "l'èxit està una mica mal vist".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/6GHbIrPchq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 28, 2022 Considera que, en els darrers anys, els musicals eren una cosa esporàdica, però ara està anant a més. "Hi ha més feina i s'ha estabilitzat una mica la gent que s'hi pot dedicar", ha argumentat. Tot i això, reconeix que molts marxen a Madrid perquè hi ha molta indústria, però n'hi ha que es queden. En el seu cas, ha decidit quedar-se a Barcelona, encara hi hagi menys indústria teatral i musical. "A mi m'agrada viure aquí. No vull deixar de viure amb la gent que m'agrada viure", ha reconegut, tot i insistir que no té cap inconvenient en treballar a la capital espanyola. "Hi ha menys indústria, però canviem-ho", ha afegit.