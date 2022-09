Tres dones que lluiten per sobreviure en mons totalment diferents: Sicília, l'Índia i Montreal. Aquest és el punt de partida de 'La Trena', l'obra que dirigeix i protagonitza l'actriu Clara Segura i que ja es pot veure al Teatre Goya fins al 27 de novembre.



La guanyadora de dos Premis Gaudí ha visitat 'Punts de Vista' per presentar aquesta adaptació teatral de l'exitosa novel·la homònima de Laetitia Colombani. Un llibre que va guanyar el prestigiós premi Prix Relay (2017) i que ha venut més d'un milió de còpies a França.



Clara Segura és la narradora d'una obra que entrellaça les històries de tres dones, interpretades per Marta Marco, Cristina Genebat i Carlota Olcina, que s'uneixen com una trena des de l'Índia, Sicília i el Canadà. No es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió.

El projecte va sorgir després de la pandèmia. "Necessitàvem tornar a treballar juntes i va coincidir que totes quatre vam llegir 'La Trena'. Va ser llavors quan vam plantejar fer l'adaptació teatral", reconeix l'actriu.



Clara Segura havia de repartir més de trenta personatges entre les quatre. Tot i això, afirma que el més complicat ha sigut estar a fora i a dintre de l'escena. "No em vaig posar fins al final i ha estat una mica dislèxic", reconeix.