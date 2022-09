El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una sortida de l'àrea d'influència de Barcelona d'uns 455.000 vehicles, i un retorn moderat d'uns 260.000, amb motiu de la festivitat de la Mercè.

L'SCT i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial per vetllar per la seguretat de la xarxa viària que començarà aquest divendres a les tres de la tarda i s'allargarà fins a les 12 de la nit del dilluns, amb 1.169 agents del cos policial català. Aquest any la Mercè cau en dissabte, i per això se celebrarà el dilluns 26.

“�� Amb motiu de les festes de la #Mercè, entre aquesta tarda i demà a migdia es preveu que surtin de l'àrea de #Barcelona uns 455.000 vehicles. https://t.co/fo09Bjc7fu



⛈ Davant la previsió de pluges intenses, informa't abans de la situació meteorològica. https://t.co/wL3odD1Xo1 pic.twitter.com/nJtwsXtFvr“ — gencat (@gencat) September 23, 2022

Inici de temporada de bolets i excursionisme A banda de ser festa a Barcelona, la Mercè també és festiu local a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. El fet de traslladar la festa de la Mercè al dilluns comporta que el cap de setmana esdevingui de quatre dies en aquestes localitats. A més, suposarà el primer període festiu de la mobilitat de tardor amb desplaçaments cap a les destinacions de zones d'interior i de muntanya, amb un clar inici de la temporada de bolets i de l'excursionisme, tot i que part dels desplaçaments es podran mantenir cap a les zones de costa.