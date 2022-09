01:21

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una sortida de l'àrea d'influència de Barcelona d'uns 455.000 vehicles amb motiu de la Mercè. Més a www.rtve.cat

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una sortida de l'àrea d'influència de Barcelona d'uns 455.000 vehicles, i un retorn moderat d'uns 260.000, amb motiu de la festivitat de la Mercè.

L'SCT i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial per vetllar per la seguretat de la xarxa viària que començarà aquest divendres a les tres de la tarda i s'allargarà fins a les 12 de la nit del dilluns, amb 1.169 agents del cos policial català. Aquest any la Mercè cau en dissabte, i per això se celebrarà el dilluns 26.