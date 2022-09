La terra era molt seca perquè feia mesos que no plovia. Els rius eren plens de troncs, herba, pedres, argila i gran quantitat de brossa, acumulada durant molts mesos. A les lleres, moltes famílies sense recursos, la majoria immigrants d'arreu d'Espanya, vivien en barraques o en casetes senzilles. Van morir més de 800 persones, una tragèdia que va marcar tota una generació.

El fatídic 25 de setembre del 1962

Va començar a ploure amb molta intensitat i força: més de 212 litres per metre quadrat en menys de tres hores. La terra estava molt seca perquè feia temps que no plovia i no s'empassava l'aigua. El Llobregat, el Besòs i els seus afluents es van desbordar. La riera de Rubí o el riu Ripoll, que sovint duen poca aigua, van crèixer espectacularment. A Sabadell, per exemple, va ploure tant com en aquelles hores com en sis mesos. Al cim de la Mola, a Sant Llorenç del Munt, hi van recollir 182 litres per metre quadrat.

La torrentada ho arrossegava tot al seu pas. Les zones més malmeses van ser el barri de les Arenes a Terrassa, l'Escardívol de Rubí i moltes fàbriques de Sabadell, que van quedar anegades. Hi va haver destrosses i víctimes a pobles i ciutats del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Maresme. A molta gent els va quedar per sempre gravada la visió del fang que ho omplia tot, les cases, les botigues, les carreteres, els camps. Moltes construccions es van esfrondar.

En poc més de tres hores van morir més de 800 persones, centenars van quedar ferides, milers ho van perdre tot. Una generació sencera va quedar impactada per aquesta tragèdia, sobretot els que van perdre família. La força de la riuada s'havia acarnissat amb moltes persones senzilles: davant la greu falta d'habitatge al Vallès, els terratinents, molts amb càrrecs oficials, van vendre terrenys prop dels cabals dels rius. S'hi van fer pisos i cases amb materials de construcció barats. També a les lleres, els més pobres s'hi havien fet barraques. Tot va anar aigua avall.