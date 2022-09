60 anys dels forts aiguats al Vallès

Aquest divendres es compleixen 60 anys dels forts aiguats que van descarregar durant el vespre i nit del 25 de setembre de 1962, els quals van provocar a Catalunya una de les majors catàstrofes hidrològiques que ha patit Catalunya amb la mort de gairebé un miler de persones.

Quina situació meteorològica hi havia?

L’episodi va deixar quantitats superiors als 200 litres en menys de 3 hores . A Sabadell-Can Marcet van caure 95 litres en 45 minuts amb una intensitat màxima de 6 mm/min . El màxim de precipitació enregistrat va ser de 250 mm a Martorelles . Aquests valors de precipitació tenen un període de retorn superior als 100 anys per alguns punts de la zona afectada, segons estudis realitzats pel Servei Meteorològic de Catalunya.

En el següent mapa es pot veure la distribució espacial de la precipitació acumulada per al 25 de setembre de 1962. Aquest mapa ha estat elaborat per l’SMC a partir de les dades de totes les estacions de la xarxa pluviomètrica de l’antic Servicio Meteorológico Nacional. En aquest mapa es poden veure que els màxims de precipitació van tenir lloc al voltant de la Serralada de Marina, entre el Vallès Oriental i el Maresme, i la Serra de l’Ordal, al Baix Llobregat. Altres màxims importants apareixen a les Serres de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al Vallès Occidental, i la Serralada de Montserrat.

Més de 250 litres per metre quadrat

Unes inundacions catastròfiques i mortals

La majoria dels termes municipals de la regió metropolitana de Barcelona van quedar afectats per les inundacions i els desbordaments de rius i rieres durant la nit d’aquell 25 de setembre. Els danys van ser extraordinaris, per tant, van quedar afectades diferents infraestructures com carreteres, Ponts, Molins, dics, murs i habitatges.

En més de 20 municipis, els més pròxims als rius i les rieres, els danys van ser catastròfics, per tant, moltes infraestructures van quedar totalment destruïdes. Lamentablement, molta de la població que durant aquella època va arribar a Terrassa d’altres punts d’Espanya es va instal·lar en barraques, algunes d’elles a prop de les lleres dels rius i rieres que van ser arrossegades mentre es trobaven dins o dormien. Hi van morir prop de 700 persones i al voltant de 300 van desaparèixer.

Tot i que la zona més afectada pels forts aiguats va ser el litoral i prelitoral centrals, van haver-hi efectes en altres indrets del país com la Seu d’Urgell, Igualada, Manresa i Vilafant.