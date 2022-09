T’imagines veure la teva cara retratada en un tros de fusta de dos metres i mig? Però si, a més, els traços del retrat estan fets amb un bufador que crema el tauló, com et quedes? "No em puc creure que el que estic veient davant meu sigui cremat pel foc.", això és el que diuen les persones que veuen la seva cara segons el dibuixant de pirogravat Julián López Romero. El cantant Alejandro Sanz, l’actor Santiago Segura, el guitarrista Vicente Amigo i el xef Alberto Chicote són algunes de les cares que ha retratat l’artista seguin la tècnica de la pirografia.

L'actor Santiago Segura i l'artista Julián López Romero amb un quadre seu Foto cedida a RTVE Catalunya

La pirografia és l’art de cremar la fusta i es realitza amb diferents puntes d’un soldador segons l’amplada del traç que es vol aconseguir, com si fos un pinzell. Fa deu anys, el dibuixant va començar a fer servir un bufador per accelerar el procés de cremat i poder fer l’obra més gran perquè la punta del pirògraf el limitava molt. “La pirografia també es fa sobre el cuir, es fan gravats sobre cartó, però amb bufador és tot fusta.”, detalla Julián López Romero a 'Punts de vista'.

L'artista Julián López Romero fa servir un bufador per cremar la fusta RTVE Catalunya

“La que vaig trobar ideal per als quadres és la del bedoll “

Quan va començar a crear obres grans, l’artista de pirogravat feia servir taulons d’encofrar de la construcció per fer quadres de dos metres, però “és fusta de pi que té massa veta, és a dir, crema molt o crema molt poc i provant diferents fustes de roure, la que vaig trobar ideal per als quadres és la del bedoll”.

Julián López Romero, dibuixant de pirogravat, treballant al seu taller RTVE Catalunya

Julián López Romero es queixa a ‘Punts de vista’ que el món de l’art a Espanya no està valorat i que hi ha poques ajudes. Afortunadament, la seva obra cada cop es coneix més gràcies a l’escultor Lorenzo Quinn. “Fa vuit anys vaig contactar amb l'escultor Lorenzo Quinn perquè em venia de gust fer un retrat d'una fotografia que ell va publicar. Ell va acceptar i vaig començar a conèixer gent famosa.” Després li van venir els encàrrecs d’Alberto Chicote, Santiago Segura, Vicente Amigo i l'últim d’Alejandro Sanz. El cantant, fins i tot, el va convidar a la seva casa de Madrid! Quines altres cares famoses retratarà amb la tècnica de la pirografia en un futur? Esperem que moltes més!