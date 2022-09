Els lectors d'Asa Larsson estan d'enhorabona. Ha trigat 10 anys, però per fi es publica "Els pecats dels nostres pares", el sisè i últim llibre d'una de les sagues policíaques més reconegudes pels lectors de tot el món.

Fa més d'una dècada es va convertir en un dels grans fenòmens de la novel·la negra i arrasava al nostre país amb històries com 'Aurora boreal', 'Sang vessada', 'La senda fosca', 'Quan passi la teva ira' i 'Sacrifici a Molek'.

Quan Ragnhild Pekkari va decidir morir, viure se li va fer una miqueta més fàcil. Són les primeres paraules de la nova novel·la de Larsson. L'escriptora sueca diu estar contenta i trista alhora. "Em sento una mica trist per dir-li adeu a Rebecka Martinsson. Ella ha estat vivint amb mi durant 20 anys".

Trobarà a faltar a la freda i solitària Rebecka, la protagonista de la saga i alhora el seu alter ego. Les dues, diu, són del nord i advocades. Estan connectades.

Última novel·la de la saga

La novel·la negra que presenta està ambientada a la seva ciutat natal, Suècia. La protagonista investiga un cas d'assassinat mentre oculta la seva connexió amb el succés. Una història segons l'autora diferent perquè sabia que "era l'últim de la sèrie". Rebecka no sols s'enfronta a resoldre un assassinat, sinó a trobar-se a ella mateixa.

La història incorpora a dos nous personatges i dona espai als altres per a acomiadar-se dels lectors. Aquesta novel·la tracta també sobre com ens afecten els esdeveniments que els han passat als nostres pares al llarg de les seves vides. Com aquests traumes o vivències afecten els seus fills.

L'autora creu que la nostra societat tendeix a jutjar a les mares. "Si un pare beu i deixa la beguda és un sant, però una mare que fa això, continua estant jutjada per sempre".