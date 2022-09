Un viatge a la ment de Dalí en la nova exposició del centre IDEAL

Si sempre t'ha interessat la figura de Salvador Dalí, l'IDEAL Centre d’Arts Digitals ens dona l'oportunitat d'aproximar-nos a un dels pintors i escultors més importants del segle XX.

L'exposició ‘Dalí cibernètic’ planteja un recorregut per les obres més reconegudes de Salvador Dalí des d’una experiència immersiva de nova generació. La mostra explora en l’univers oníric i paral·lel de l’artista i tracta la seva passió per la ciència i l’art digital així com la física quàntica, la quarta dimensió, l’òptica, la geometria sagrada o la seqüenciació de l’ADN.

“��‍��@idealbarcelona inaugura l’exposició ‘Dalí cibernètic’ que convida a un viatge immersiu a la ment de l’artista.



La mostra ofereix projeccions de gran format i farà gira en 30 ciutats d’arreu del món | @RTVECatalunya pic.twitter.com/XW2wrmaULa“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 20, 2022

L’exposició compta amb projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual i intel·ligència per fer un “viatge immersiu per la ment de l’artista” i el seu univers poètic. Després d’estrenar-se a Barcelona la mostra farà una gira internacional de 4 anys per 30 ciutats.

Amb un pressupost d’1,2 MEUR, la mostra arrencarà una gira mundial després d’oferir-se a Barcelona. En concret anirà a ciutats com Londres, Brussel·les, Zurich, Budapest, Munich, Torino, Roma, Colònia, París, Bristol, Dublin, Manchester, Anveres, València i Bilbao. S’està treballant en un futur recorregut per Amèrica i Àsia-Pacífic.