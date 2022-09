03:00

Si sempre t'ha interessat la figura de Salvador Dalí, l'IDEAL Centre d’Arts Digitals ens dona l'oportunitat d'aproximar-nos a un dels pintors i escultors més importants del segle XX.

L'exposició ‘Dalí cibernètic’ planteja un recorregut per les obres més reconegudes de Salvador Dalí des d’una experiència immersiva de nova generació. La mostra explora en l’univers oníric i paral·lel de l’artista i tracta la seva passió per la ciència i l’art digital així com la física quàntica, la quarta dimensió, l’òptica, la geometria sagrada o la seqüenciació de l’ADN.