Si els alls espanten els vampirs, encara està per veure, però, per si de cas, l’Iván Vázquez, del canal de Youtube “La huerta de Iván”, ens ensenya com cultivar-los en un simple test.

L’Iván ens demostra que plantar alls a casa és ben senzill. Es tracta d’una espècie de sembra directa, així que no necessita una germinació prèvia a un planter. El mateix gra d’all ja ens serveix com a llavor. Podem agafar qualsevol cabeça d’alls que tinguem per casa, i triem els grans més grans i amb millor aspecte. Descartarem els que hagin crescut agrupats, els que perdin la pell en separar-los de la cabeça, o simplement els que tinguin alguna tara.

““Si vols tenir bon aller, planta'l pel febrer”“

Hem d’enterrar cada gra amb l’extrem punxegut cap amunt a uns 5 cm de la superfície, i els hem de regar un cop sembrats. De cada gra, en naixerà una cabeça completa.

Hem de tenir en compte que l’all és una espècie de creixement lent: podem trigar entre 6 i 9 mesos a tenir la nostra collita, així que paciència! Ah, i tal com diu la dita, “Si vols tenir bon aller, planta'l pel febrer”. Els mesos més freds, del novembre al febrer, són els millors per sembrar els alls.

L'all no és només un condiment, sinó molt més. És un dels ingredients més utilitzats a les cuines catalanes, present en moltes receptes com el bacallà a la manresana amb muselina d'alls escalivats, però també és un dels que més propietats té.

L'all és una hortalissa amb moltes propietats medicinals. Algunes de les més reconegudes són: la reducció del colesterol, l'efecte antihipertensiu, la prevenció del càncer d'estómac, l'augment de la capacitat del sistema immunitari i l'efecte antibiòtic.