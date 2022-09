Batman: los rostros del superhéroe en los últimos 35 años

En ‘Saber y ganar’ hay pruebas de distintas temáticas aunque la favorita de nuestros concursantes, y que salió votada como la que más les gustaba con motivo del 25 aniversario del programa, fue la ‘Pregunta caliente’. En el espacio se hizo referencia al personaje de ficción Batman y a la cantidad de actores que le han dado vida en el cine: nada menos que media docena. ¿Los recuerdas a todos? A continuación, hacemos un repaso de quiénes han sido los rostros que se han convertido en el superhéroe con forma de murciélago.

Tim Burton fue el responsable de llevar al cine la historia de este héroe de cómic con Michael Keaton como protagonista. Cabe decir que los seguidores de este personaje no estaban de acuerdo con la elección del actor e intentaron que la productora del film, Warner Bross, cesase en su cometido. Pero el rodaje siguió adelante y Keaton es uno de los Batmans más recordados, algo a lo que seguro también contribuyó el hecho de que Jack Nicholson se convirtiese en su antagonista: el carismático Joker. Cabe recordar que Michael Keaton volvió a transformarse en este superhéroe tres años después, en la película ‘Batman vuelve’ de 1992.

Para la nueva película hubo un cambio de director. Aunque Tim Burton se mantuvo en la producción del film, el encargado de dar las órdenes fue Joel Schumacher, algo que no gustó nada a Michael Keaton. El actor renunció a seguir siendo el protagonista y el papel recayó en manos de Val Kilmer , quien ya era conocido por su papel en ‘Top Gun’. El elenco del que se rodeó no fue otro que un jovencísimo Chris O’Donnell como Robin , Jim Carrey como Enigma, Tommy Lee Jones como Dos Caras, Nicole Kidman en el papel de Doctora Chase Meridian y Drew Barrymore, entre otros, como asistente buena de Dos Caras.

Un par de años después, el galán por excelencia de finales de los 90, George Clooney , pasó a ser el musculado hombre murciélago en la gran pantalla. No obstante, su actuación es de las peor consideradas y ‘Batman y Robin’, que así es como se llamó el film, pasó sin pena ni gloria a pesar de contar con partenaires como Alicia Silverstone, Arnold Schwarzenegger , Uma Thurman y Chris O’Donell como continuación de la parte anterior.

Pasó casi una década hasta que alguien se atrevió a volver a llevar a Batman al cine y no fue con una sola película sino con tres. El director de la trilogía no fue otro que Christopher Nolan, quien eligió como protagonista Christian Bale , quien había asombrado al público con su interpretación en ‘American Psycho’ en el año 2000. ‘Batman Begins’, ‘The Dark Knight’, que llegó en 2008, y ‘The Dark Knight Rises’, de 2012, son las tres películas que continuaron retratando al caballero oscuro y donde también pudimos disfrutar de las interpretaciones del fallecido Heath Ledger, Michael Cane, Gary Oldman, Liam Neeson, Morgan Freeman , Tom Hardy, Anne Hathaway o Marion Cotillard, entre muchos otros grandes actores.

6. Ben Affleck (2016)

El protagonista de ‘Shakespeare In Love’ se metió en el papel de Batman en 2016 para ‘Batman v Superman: Dawn Of Justice’. A pesar de ser una de las películas más taquilleras de ese año, la interpretación de Affleck recibió muchas críticas y no ha sido hasta pasados los años que se ha valorado su trabajo. A pesar de los detractores, repitió en el papel el mismo año en ‘Suicide Suqad’ y en ‘Justice League’ al año siguiente.