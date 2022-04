Jim Carrey se retira y estos son los motivos

Hace menos de una semana conocíamos la noticia de que Bruce Willis se retira tras haber sido diagnosticado con afasia y parece ser que otro famoso actor va a seguir sus pasos, aunque no debido a ninguna enfermedad. Se trata de Jim Carrey, estrella de la comedia de los 90 y 2000, que así se lo ha confesado en una entrevista al medio Access Hollywood. "Me voy a retirar", ha contado de improviso Carrey, que ha añadido un "probablemente" frente a la incredulidad de la reportera.

"Estoy siendo bastante serio", ha confirmado después de que ella le preguntara si le estaba tomando el pelo. Parece una decisión meditada, aunque deja la puerta abierta a seguir trabajando, aunque solo si fuese un proyecto excepcional. "Si los ángeles traen algún tipo de guion que esté escrito en tinta dorada, que me diga que es muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero voy a tomarme un descanso", ha explicado. Pero, ¿por qué quiere retirarse Jim Carrey? "Me encanta mi vida tranquila, poner pintura en un lienzo, mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que nunca escucharás decir a otro famoso, he tenido suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente", ha detallado. Su pasión por la pintura ya la conocíamos gracias al cortometraje Jim Carrey: I Needed Color.

01.20 min Jim Carrey, de actor a pintor