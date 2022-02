Robert Pattinson y Jason Momoa están en España

Ambos actores coinciden esta semana de visita en nuestro país, aunque en ciudades distintas y por motivos diferentes. Los dos llegan a España por trabajo. Jason Momoa está ahora mismo en Mallorca grabando un documental para HBO y Robert Pattinson estará próximamente en Madrid promocionando su última película.

El miércoles 23 de febrero sabremos si Pattinson sabe pronunciar alguna palabra en español, pues Pablo Motos le estará esperando en 'El Hormiguero'. El motivo de su visita es el estreno de la última película de Batman: 'The Batman'. Pero Robert no llega solo, le acompañará su compañera de reparto Zoe Kravitz. El film se estrena en cines el próximo 3 de marzo y los actores se han tomado muy en serio su promoción. Seguro que más de una fan le estará esperando a la salida de los estudios de grabación.

Quien en su día dio vida a Aquaman se ha desplazado hasta las Baleares para rodar 'The Climb', un documental de HBO sobre escalada. Gracias a las redes sociales hemos podido ver varias imágenes del actor sin camiseta surcando las aguas del mediterráneo con gran parte del equipo de rodaje.

Jason Momoa no dudó en coger el timón del barco, ya que el equipo de la producción debía de trasladarse a las zonas de escalada de las isla navegando. Muchas de estas zonas tienen difícil acceso de otra forma, pero parece que Momoa está encantado con su nueva faceta de marinero. El actor está disfrutando del buen clima que ofrece estos días la isla y seguro que también aprovechará el tiempo para conocer buena parte de nuestra gastronomía.

“Jason Momoa shows off his muscular biceps and goes shirtless while filming scenes of new rock climbing reality show from a boat in Mallorca#ShowBiz#Blogger pic.twitter.com/bpgRuL23PE“