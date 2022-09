L'estació de Sants deixarà de ser un espai tancat i fosc per convertir-se en un edifici amb façanes transparents, més ampli, lluminós i més eficient energèticament. Així ho ha confirmat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. L'edifici es transformarà de forma integral durant els pròxims anys, unes obres que també inclouen la remodelació de la plaça dels Països Catalans.

La transformació es farà en dues fases: la primera començarà el 2023 i acabarà el 2016. La segona, acabarà el 2030. El pressupost inicial és de 410 milions d'euros.

Centre urbà i sostenible

Segons ha afirmat Sánchez, Sants deixarà de ser una estació de pas per a convertir-se en centre urbà i punt de trobada, envoltat per espais verds i obert a la vida social, cultural i econòmica de la ciutat. La ministra també ha assegurat que l'ampliació de l'edifici millorarà la intermodalitat, amb millors accessos al vestíbul del metre, amb un aparcament robotitzat per a vehicles de mobilitat urbana, com a patinets o bicis, i una millor relació amb les parades d'autobús.



Així mateix, la ministra ha destacat que les obres permetran reduir el trànsit de l'entorn en un 75% i ampliarà la superfície per als vianants a un 85% del total.