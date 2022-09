Quant dura la immunitat contra la covid és una dada important de cara a decidir quan s'ha de tornar a vacunar la població. Un estudi ha conclòs que una de cada tres persones que es va infectar de covid-19 i no s'havia vacunat no té anticossos detectables un any després de la infecció.

La investigació l'han coliderat l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP), amb el suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. L'estudi prospectiu de seroprevalença subratlla la necessitat de vacunar-se malgrat haver-se infectat i confirma que la immunitat híbrida (vacunació més infecció) és major i més duradora. També apunta que el tipus de vacuna, l'edat i la salut mental són factors associats al nivell d'anticossos. La investigació ha estat publicada a la revista 'BMC Medicine'.

Fins ara la majoria d'estudis serològics després de la vacunació s'havien fet en grups específics com personal sanitari i no distingien entre persones amb o sense infecció prèvia, o no tenien dades clíniques immunològiques sobre la infecció.