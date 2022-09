Una avaria a la catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha obligat a circular els trens en via única en aquest tram aquest divendres al matí des de l'inici del servei. La fallada, afegida a una incidència al sistema de senyalització, ha limitat la capacitat operativa i ha afectat els trens de l'R2 sud i Regionals del corredor sud. Adif ja ha reparat l'avaria i el servei es recupera progressivament.

Renfe ha gestionat un servei complementari per carretera entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders.

Altra avaria a l'R4

D'altra banda, a la línia R4, una avaria en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia provoca retards que poden superar els 15 minuts. La incidència ja està solucionada però el servei encara registra afectacions.

Aquestes avaries s'afegeixen als retards constants del servei i es produeixen una setmana després de la macroincidència que va paralitzar la circulació de tota la xarxa de trens de Rodalies per una fallada en el sistema de telecomumicacions, amb uns 80.000 viatgers afectats, divendres passat. També va afectar els trens Regionals i els de llarga distància que circulen per la via convencional a Catalunya.