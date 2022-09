El jurat ha declarat no culpable l’home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018. Set membres del jurat han votat en contra de la seva culpabilitat per homicidi, per dos que han votat a favor. El magistrat president del jurat ha emès sentència absolutòria. L’acusat va al·legar durant el judici oral que malgrat que veia que la seva esposa es deteriorava molt, no va avisar el metge perquè ella no volia. L’home va explicar que la seva dona i ell es van “abandonar”, que el pis se’ls va omplir de brutícia i mala olor i que, per vergonya, ella no volia que ningú hi accedís. L’assistenta social que els va atendre sis mesos abans de la mort de la dona ha confirmat que no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava.

Els fets El desembre de 2018, una dona de 57 anys arriba a l'hospital amb úlceres per tot el cos, que li deixaven part dels ossos a la vista, larves als cabells i restes d'excrements al cos per manca d'higiene. Feia tres mesos que estava postrada al llit per culpa de problemes respiratoris i circulatoris i ningú es feia càrrec d'ella. Una trucada del seu marit a emergències va alertar als tècnics que van acudir al domicili, es van emportar la dona a l’hospital i no hi van poder fer res per salvar-li la vida. 01.44 min A judici per deixar morir la seva dona malalta | Sergi Bassolas