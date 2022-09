01:44

Arrenca el judici contra l'acusat de deixar morir la seva dona malalta a Manresa l'any 2018. L’home s’asseurà a partir d'aquest divendres davant d’un jurat popular que haurà de decidir si la seva conducta va constituir un homicidi o una imprudència.

Ha relatat al tribunal del jurat que la seva dona i ell es van “abandonar”, que el pis se’ls va omplir de brutícia i de mala olor i que, per vergonya, la seva dona no volia que ningú accedís a l’habitatge per ajudar-la tot i que el seu estat de salut empitjorava i no podia ni aixecar-se del llit. L’acusat ha afegit que l’alimentava tres cops al dia. L’assistenta social que els va atendre sis mesos abans de la mort ha confirmat que ella no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que la seva dona li ordenava.