Les reserves d'aigua no baixaven tant des del 2008

La sequera és alarmant a gran part del territori. Prova d’això les imatges que ens arriben del pantà de Sau gairebé al 30 % de la seva capacitat, igual que el pantà de la Baells que es troba al 35%. Fa un any, les reserves d’aigua aquí eren del 73%.

Pantà de Sau (31%)

Pantà de la Baells (35%)

De fet, les conques internes de Catalunya es troben al 38%, mentre que fa un any passaven del 70%. Igual d’alarmant estan els embassament que depenen de la conca de l’Ebre, actualment al 39%, més de 20 punts per sota a ara fa un any.

Estat dels embassaments a Catalunya

Si fem una mirada al passat, no teníem els embassament tants buits des de la primavera del 2008, d’ara fa 14 anys. Llavors també arrossegàvem una sequera que va fer baixar els embassaments per sota del 20 al 40%.

Evolució dels embassaments a Catalunya (2000-2022)

