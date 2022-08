L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decretat l'alerta hidrològica a quatre zones concretes més de Catalunya arran de la situació de sequera: l'Empordà, Banyoles, la serralada Transversal i Prades-Llaberia.

La nova revisió de les conques internes engloba un total de 129 municipis i ja n'hi ha 279 que tenen restriccions d'aigua.

Les quatre unitats incloses a l'alerta no depenen de l'aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies com ara pous o basses per garantir la demanda.

Restriccions d'algunes activitats Les mesures que s'han d'aplicar en situació d'alerta impliquen un seguit de limitacions en alguns usos. Entre ells, la reducció d'aigua per a reg agrícola (25 %), per a usos ramaders (10 %), per a usos industrials (5 %), per a usos recreatius que impliquin reg (30 %) i altres usos recreatius (5 %).

Màxim de 250 l/habitant/dia També fixa dotació màxima per a l'abastament de 250 litres per habitant i dia i s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que tots els municipis han de complir com ara limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions per omplir piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d'altres.

Se sumen als municipis anteriors A banda de les noves unitats, continuen en alerta l'aqüífer Carme Capellades (amb 15 municipis de l'Anoia i un de l'Alt Penedès), la capçalera del Ter (63 municipis), el mig Llobregat (34) i l'Anoia-Gaià (38 municipis). En total, n'hi ha 279 en fase d'alerta per sequera, xifra que representa una població de 683.000 habitants (un 9% de la població de Catalunya). Pel que fa al sistema Ter Llobregat, amb les reserves al 39%, continua en l'escenari de prealerta igual que l'embassament de Darnius-Boadella (36%), mentre que en l'àmbit del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) passa de la normalitat a la prealerta per sequera atès que l'embassament de Mequinensa, gestionat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i l'estació de mesura de cabals d'Ascó, es troben en nivells molt baixos. Tot i això, l'abastiment està garantit en l'àmbit del CAT i la majoria dels usos també en l'escenari de prealerta perquè només implica mesures voluntàries i preventives d'estalvi d'aigua. Pel que fa a les unitats de l'aqüífer del Baix Ter i el Fluvià Muga, continuen en situació de normalitat.

Les pluges de les últimes hores, insuficients Tot i que les pluges dels darrers dies no han aportat volums d'aigua als embassaments, sí que han reduït la tendència descendent (i sobretot la velocitat del descens) i han permès desembassar menys aigua. Això, juntament amb la reducció de les demandes d'aigua per a reg, ha permès desembassar menys aigua i allargar les reserves.