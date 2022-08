Serveis informatius Ràdio 4

Les pedregades tornen a danyar la producció de fruita a Lleida

00:53

La pera "conference", que quedava encara per collir, és la més afectada. Els Bombers de la Generalitat han rebut 76 avisos per incidències, la majoria per petites inundacions i caigudes de branques i arbres.