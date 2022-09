L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comparegut aquest dimecres al matí davant el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena com a processada per un delicte de desobediència relacionat amb la declaració unilateral d'independència (DUI) del 2017. En sortir de la sala ha atès els mitjans de comunicació "molt emocionada" i ha agraït la "solidaritat antirepressiva". Gabriel ha dit que espera que "la causa s'arxivi o s'enviï a Barcelona".

“Anna Gabriel, després de comparèixer davant del jutge: "Els principis segueixen intactes com no podria ser d'una altra manera. (...) Esperem que la causa s'arxivi o s'enviï a Barcelona" | @Laura_Vdl @RTVECatalunya ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/uloXNYX0zE “

Gabriel es va presentar el passat 19 de juliol voluntàriament després de més de quatre anys d'exili a Suïssa. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va acordar deixar-la en llibertat provisional. Va retirar l'ordre de detenció i va deixar sense efecte la declaració de la seva situació en rebel·lia, i la citarà a declarar el pròxim 14 de setembre en una nova resolució.

Gabriel ha acudit al Suprem acompanyada d'una delegació de la CUP i també representants de diverses formacions. Entre altres seran a les portes del Suprem el president d'ERC, Oriol Junqueras, que ofereix un esmorzar informatiu a primera hora del matí a la capital espanyola.

“Anna Gabriel declara aquest migdia per desobediència, després de tornar per sorpresa de Ginebra. Ho explica l' @Palacios_Isabel des del Tribunal Suprem | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve ➕ Notícies a https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/EmJrUBchww “

Previsiblement, després de la compareixença quedarà en llibertat sense mesures cautelars a l'espera que el Suprem estableixi una data per al judici. L'acompanya l'advocat Íñigo Iruín, amb molta trajectòria en la representació de militants de l'esquerra abertzale que també porta el recurs de Carme Forcadell davant el Tribunal d'Estrasburg.

Acusada de desobediència

L'exdiputada de la CUP va ser processada el març del 2018 en el marc del procediment penal del Tribunal Suprem pel procés, i va ser declarada en rebel·lia el juliol del 2018. El jutge la va investigar per un suposat delicte de desobediència, però no va emetre cap ordre europea o internacional de detenció contra ella. Llarena sí que va dictar una ordre estatal de detenció perquè fos posada a disposició del Suprem i se li pogués rebre declaració.

El delicte de desobediència que Llarena li imputa no comporta cap pena de presó, sinó una multa de fins a 12 mesos i una pena d'inhabilitació per ocupació de càrrec públic de fins a dos anys de durada.

Per aquest motiu, el passat 19 de juliol, després de deixar sense efecte la declaració de rebel·lia, el jutge la va deixar en llibertat i la va citar per aquest dimecres en una compareixença on també seran presents la resta de parts personades al procés. Amb tot, Llarena la va obligar a designar un domicili i a deixar un telèfon per localitzar-la.