02:18

desobediència pel seu paper en l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió i la Declaració Unilateral d'independència de 2017. Ha arribat al Tribunal Suprem a un quart de dotze del migdia i ha declarat durant escassos 10 minuts davant el magistrat instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, qui només ha volgut precisar si Anna Gabriel va rebre l'any 2017 algun advertiment del Constitucional amb relació a la seva activitat parlamentària. Així ho ha explicat la mateixa ex diputada de la CUP, qui confia que la causa acabi arxivant-se o remetent-se a un jutjat de Barcelona, ja que actualment no és aforada.

La causa, de moment, queda a l'espera que el tribunal suprem fixi una data de judici. Recordem que en la causa Anna Gabriel està processada per desobediència, que no comporta pena de presó, sinó d'inhabilitació. Per aquest motiu, sobre ella no hi havia cap ordre de detenció internacional. De fet, el passat 19 de juliol es va presentar voluntàriament al tribunal i va quedar en llibertat mentre avança el seu procediment. INFORMA: NÚRIA ALCALÀ.