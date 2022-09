La Setmana del Llibre en Català, 40 anys de lletres a l'abast del passejant

Enguany se celebra la 40 edició de la Setmana del Llibre en Català. Quatre dècades en què els llibres de surten al carrer a buscar els lectors. Passejar i mirar-ne la portada, llegir els textos escollits per l'editor a la sobrecoberta, que ens fan l'ullet perquè ens l'emportem a casa, obrir-los i esguardar-ne els textos.... Per a molts, una de les millors passejades possibles, entre títols nous o reedicions que ens faran gaudir del magnífic moment de seure a soles amb un llibre a les mans.

No imaginem que el 1982, en fer la primera Setmana, es pensés pas que arribariem al 2022 amb aquesta feina anual de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana encara en marxa. Sigui com sigui, aquesta fira gairebé sempre a l'aire lliure és la segon en importància després de la Diada de Sant Jordi, però només s'hi presenten i venen llibres en català. A l'Arxiu de TVE Catalunya conservem fragments d'aquestes setmanes que han anar portant la literatura i l'amor per la lectura als nostres carrers.

Quatre dècades fomentant la lectura en català

La 2a Setmana es va fer a l'estació de Sants. Hi va fer cap el programa Punt de reunió, que va entrevistar el president de la mostra. Es va posar especial èmfasi en oferir un espai ben ampli pel públic infantil, perquè els nens trobessin llibres que els fessin venir ganes de dur-los a casa i sobretot, de llegir. Aquell any, 1984, Setmana del Llibre en Català va organitzar molts actes culturals i també el lliurment de dos importants premis literaris: el Carme Riba de poesia i el Sant Jordi 1983, premi que va ser per a Jaume Cabré.

04.05 min Arxiu TVE Catalunya - Punt de reunió - 2a Setmana del Llibre en català

En aquella segons edició, el 1984, les novetats editorials compartien espai amb molts llibres infantils, reedicions d'obres catalanes de tots els temps i també amb les traduccions. El sector volia deixar clar que a les seves llibreries oferia exemplars en català de molts autors estrangers i també els importantíssms clàssics grecs en la nostra llengua.

El 1986, Jordi Guardiola va ser al programa D'ací, d'allà per a explicar com seria la 4a edició de la Setmana i en va destacar el suport necessari de les institucions per a normalitzar la cultura catalana, i per això destacava la necessitat de continuar traduint els grans clàssics. També encoratjava els pares i les escoles a tenir una bona llibreria per a afavor la lectura entre la canalla.

El 1994, el programa cultural L'Odissea mostra la Setmana del Llibre en Català instal·lada a les Drassanes de Barcelona. Un gran saló permetia els expositors no haver depatir ni pels metres quadrats ni tampoc per la pluja. El president Ramon López va explicar a TVE Catalunya l'ànim de l'edició i també es va fer memòria de la del 1985.

La 17a Setmana del Llibre en català va ser inaugurada per Jordi Pujol i es va repetir a les Drassanes. En aquesta ocasió, la mostra es feia a l'hora que a altres ciutats catalanes com Girona, Tarragona, Perpinyà o Palma.

En ocasió, l'any 2012, de la 30 edició de la Setmana, l'exposició es va dur a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. També s'hi van fer taller, xerrades i lliurament de premis i a més, activitats perquè la mainada escoltes contes i després volgués agafar un llibre amb molta més il·lusió per a continuar imaginant.

L'any passat va ser el Moll de la Fusta l'indret escollit per a la 39a edició de la Setmana del Llibre en Català. Un passeig ideal per trobar un bon títol per acabar les jornades dels darrers dies d'estiu. Les parades de llibreries i editorials mostraven les novetats arribades el darrer any al sector professional.