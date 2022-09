Hemos visto a la reina Isabel II tomando el té con el osito Paddington durante su II Jubileo de Platino. Y también escotada por James Bond para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Pero también en series y películas de autor que han cosechado muchos premios, desde The Crown a La reina. Luego ha aparecido en otras series y películas, aunque han pasado un tanto desapercibidas y no han tenido ningún galardón. En los dos primeros casos era la soberana británica, en los segundos actrices de renombre y en el tercer caso se trataba de una doble. Se llama Mary Reynolds y tiene 89 años, siete menos de los que tenía la reina cuando ha muerto. Sin Isabel II su trabajo no tiene sentido y la actriz ha decidido colgar al personaje que tantas veces ha interpretado y retirarse, dice que lo hace por respeto a su reina. "Ha sido un enorme privilegio parecerme a ella porque creo que es fascinante. Estamos ante un cambio de era. Ahora todo va a ser raro", dice en una entrevista con The Press Association.

La actriz Mary Reynolds, doble de Isabel II, se retira. ©GTRESONLINE

Mary Reynolds vive en Epping, Essex, y empezó a trabajar como actriz en 1950, pero no fue hasta 1988 cuando comenzó a interpretar a Isabel II. Desde que tenía 17 años se acostumbró a escuchar por boca de todos que se parecía mucho a la reina Isabel, y ese regalo de la naturaleza le ha servido para ganarse la vida. Nunca le han faltado propuestas, tanto para el cine como para la televisión. Uno de sus primeros trabajos fue en 1988, cuando apareció en un episodio de la serie mítica serie Doctor Who y luego lo hizo en series de televisión como Saturday Live y Birds of a Feather. Y también la hemos visto en películas como La rubia y el sheriff, Christmas in Dreamland o Atraco a falda armada, que protagonizó el actor Roger Moore, famoso por interpretar a James Bond en siete ocasiones.

Isabel II, fiel a un estilo de vestir RTVE