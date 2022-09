La xarxa de suport per prevenir el suïcidi guanya terreny

Els intents de suïcidi registrats a Catalunya han augmentat en els darrers anys, sobretot entre els joves de 15 a 29 anys. Un fet que accentua el paper de la família a l'hora de detectar possibles conductes que es puguin considerar susceptibles de desencadenar en un episodi d'autolesions.

Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, els experts posen èmfasi en el paper de l'entorn i en l'acompanyament per prevenir els suïcidis, tant dels més joves com d'altres convivents en el nucli familiar. Tenir una malaltia mental, canvis en la conducta o verbalitzar un malestar profund són alguns dels factors que poden encendre les alarmes, moment en què cal contactar amb professionals del sector de a salut per abordar la situació.

01.05 min Treballar la prevenció salva moltes vides

El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Catalunya i la segona causa entre joves de 15 a 29 anys, unes dades que s'han accentuat en els darrers anys. El principal factor de risc de cometre un suïcidi és tenir una malaltia mental, però també hi ha senyals com un canvi en la conducta, ser una persona aïllada o sentir-se desesperat, sense sortida en la vida.

01.36 min La valentia d'assimilar el suïcidi d'un pare

Actituds com acomiadar-se de la gent o fer un testament poden ser també evidències que alguna cosa no va bé. També hi ha casos en què la persona verbalitza el seu malestar, o que està cansat, que se sent una càrrega per a la família o que no te energia per tirar endavant. En alguns, fins i tot, s'arriba a dir de manera directa que vol morir.

Els casos de suïcidi són més freqüents en homes que en dones, si bé és cert que elles solen fer més intents, i només a Catalunya cada any es registren uns 500 casos de suicidi.

00.53 min A Catalunya, l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidi | Joan Sisquella

Pel que fa als d'adolescents, els casos de conductes autolesives han incrementat en els darrers quatre anys, motiu pel qual s'ha de posar èmfasi en aquesta edat i el seu entorn més proper, la família. Sovint la conducta dels adolescents pot entendre's com una manera de cridar l'atenció, però tot i això cal no girar l'esquena a qualsevol possible indici.

Els especialistes creuen que cal estar atents per detectar possibles casos propers que puguin derivar en un suïcidi i contactar amb els professionals de la salut. Això permetrà actuar tan aviat com sigui possible, intervenint sobre la persona però també acompanyant l'entorn en tot el procés.

01.02 min Quan la pobresa t'acosta al suïcidi