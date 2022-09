El curs escolar ha començat fa tot just uns dies i la calor extrema que fa a les aules s'ha tornat la principal protagonista. Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de Barcelona, són les que han començat a protestar perquè algunes aules han arribat fins i tot als 40 °C.

Algunes direccions de centres, han subscrit un manifest adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona en què reclamen “mesures urgents” a les classes i també als patis, i un pla per instal·lar sistemes de renovació d’aire a totes les escoles de la ciutat.

El sindicat de mestres USTEC reclama que si es vol avançar el calendari “és urgent adaptar els centres”, i recorda que “la legislació de riscos laborals no permet treballar per sobre dels 27 °C”.

40 graus a l'Escola Auró A l’Escola Auró asseguren que aquest dimarts s’han superat els 40 °C a les classes. La denúncia la feien a Twitter, i no és l’única que s’ha publicat: “Les criatures, com pollastres a l’ast”, critica una mare a les xarxes socials. La directora del centre explica que per les característiques de l'edifici, no hi poden crear ventilació. Assegura que fan el que poden i que fins i tot mullen els caps als nens i els obliguen a hidratar-se constantment. “Batem rècords de calor a les aules! mentre la majoria d'edificis públics estan a 27º, tenim a infants i mestres dins d'aules que passen dels 40º!

La foto és de les 12.30h a l'Escola Auró. Alguna mesura prevista perquè puguem tenir escoles en condicions?" — AFA Escola Auró - BCN, September 6, 2022

Les famílies de l’Escola de la Concepció compren ventiladors A l’Escola de la Concepció, a la Dreta de l’Eixample, s’hi han instal·lat ventiladors per combatre la calor dins el centre. La iniciativa ha sorgit de les famílies, que han estat les que han comprat els aparells. Des de l’AFA de l’escola s’assegura que la calor és insuportable, sobretot al segon pis del centre, on hi ha els cursos superiors. Les famílies de P4 van ser les primeres a portar ventiladors a les aules. A partir d’aquí, els ventiladors han arribat a la resta de classes.