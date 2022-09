Tot a punt per estrenar la nova temporada de Radiotelevisió Espanyola a Catalunya, amb l'ambició de fer tele i ràdio de referència. Andreu Buenafuente, Sílvia Abril i Marc Giró seran alguns dels protagonistes de la nova etapa de la cadena.

‘La casa dels còmics’ amb Buefuente és una aproximació sentimental a la figura d’alguns pioners de la història de l’humor del país: Pepe Rubianes, Joan Capri, Mary Santpere, Miguel Gila i Eugenio. A partir de l’arxiu històric de RTVE es revisitarà l’humor dels còmics i es comentaran a plató amb convidats.

Buenafuente, que estarà acompanyat per David Verdaguer, ha destacat que vol aprofundir i homenatjar cinc còmics i creu que s’havia de fer a TVE pel seu arxiu. També ha declarat que ha trobat molta generositat amb les persones properes als humoristes homenatjats.

Marc Giró ha assenyalat que amb el programa que presentarà les peces han encaixat i creu que serà “un èxit extraordinari”. L’humorista prendrà el relleu de Buenafuente i presentarà un ‘late show’ de 55 minuts de duració i que tindrà col·laboradors, una banda i públic. Cada setmana, Giró entrevistarà un personatge públic, de l’àmbit social o cultural català.

Un dels altres plats forts de la temporada és la segona temporada del programa de Sílvia Abril 'La recepta perduda', que torna a recórrer Catalunya en la seva bicicleta buscant aquelles receptes que de cap manera poden caure en l'oblit, descobrint territoris, compartint vivències amb la gent amb qui s'anirà creuant i, sobretot, cuinant molt i menjant a gust. Aquesta temporada s'emetrà per La 1, en horari de ‘late night’.

Torna també 'Cafè d'idees', l'aposta informativa i d'actualitat de la franja matinal de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Gemma Nierga, té Lorena Amo com a presentadora en la part informativa.

El magazine cultural 'Punts de vista' encapçala la franja de tarda de RTVE Catalunya, juntament amb els 'Grans documentals'. Anirà cada dia, de dilluns a divendres, a les 19:00h per La 2. Dissabtes a les 13:00h hi haurà la versió 'Punts de vista express'. El programa, presentat per Tània Sarrias, comença segona temporada amb la incorporació de dos nous col·laboradors: el periodista musical i membre del grup Ladilla Rusa, Victor Clarés, que portarà la secció de música i el periodista Jaume Borja que buscarà perles culturals a les xarxes. Aquestes dues incorporacions se sumen a l'equip habitual de col·laboradores.

'Fet a mà', 'Va de verd', 'Transpirinenca' i 'Únics', novetats del cap de setmana a La 2 'Fet a mà' coneixerà històries inspiradores de persones que es dediquen a l'artesania i posarà en valor els productes fets a mà a Catalunya. Els programes seran monotemàtics, hi haurà una idea que vehicularà tot el programa. Cada capítol comptarà amb tres històries que el Juan Avellaneda viurà en primera persona. 'Va de verd' és un programa de producció pròpia i setmanal presentat per María Gómez i dirigit per David Ruiz i Salva Rich que tracta de les plantes i de tot allò amb que les podem relacionar: jardineria, horticultura, cuina, medicina, decoració... Per la seva part, Álvaro Sanz i cinc aventurers, Maria Biescas, Núria Homs, Genís Zapater, Maties Palau i Marta Riera, s'han marcat el repte de creuar els Pirineus a peu durant 21 dies, des del Cap de Creus fins a la Tuc de Molières, a la frontera amb Aragó. Una aventura que els posarà a prova i on hauran de superar tot tipus d'obstacles, ha explicat en un comunicat. Seran sis capítols, de 28 minuts, per mostrar la gran aventura dels sis aventurers, que recorreran més de 450 kilòmetres a peu.

‘Únics’ Una altra novetat és 'Únics’, una sèrie documental de perfils biogràfics de catalans del món de l'art i la cultura que han tingut o tenen un pes important en la història cultural. El programa, de producció pròpia, s'elabora exclusivament a partir del fons documental de RTVE. Es repassaran les trajectòries de professionals com Núria Espert, Julieta Serrano, Pau Riba, Jaume Sisa, Paco Ibáñez, Guillermina Motta o el cantautor Raimon, que inaugurarà la sèrie. També s’han presentat documentals com 'El sostre groc', dirigit per Isabel Coixet, i 'Tarradellas, govern d'unitat', que retrata un moment excepcional i irrepetible de la política catalana contemporània. A la programació de RTVE Catalunya per als caps de setmana a La 2, continuaran presents alguns dels espais més consolidats de la cadena, com ara el programa d'entrevistes en profunditat 'Noms propis', que dirigeix i presenta Anna Cler i l'espai que repassa les anècdotes més divertides de l'Arxiu de RTVE, 'Calidoscopi', conduït per Raül Díaz.

Nous presentadors als informatius de RTVE Catalunya Pel que fa als presentadors dels informatius, Aina Galduf conduirà 'L'Informatiu' migdia i Laura Mesa es posa al capdavant de 'L'Informatiu' cap de setmana’, juntament amb Albert Font, que s'encarrega de la informació esportiva. La informació meteorològica la donaran Sònia Papell i Sergi Loras. 'El vespre', conduït per Quim Barnola, ofereix l'última hora de la jornada i analitza cada dia l'actualitat informativa amb la presència d'especialistes.