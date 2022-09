Nou calendari de vacunació a Catalunya. Salut incorpora a partir d'ara el vaccí contra l'herpes zòster per a les persones de 65 i 80 anys, la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois i la del pneumococ.

En les persones immunodeprimides, però, la malaltia no queda limitada a un segment i es pot generalitzar i fins i tot causar la mort, ha exposat Selva. El doctor ha assenyalat que tenen mitjans per diagnosticar i tractar la malaltia, però ha recalcat que a nivell clínic els ajuda "moltíssim" disposar d'una vacuna per prevenir-la.

Vacuna del pneumococ

Aquí hi ha una altra de les novetats. La vacuna pneumocòccia que fins ara es posava als 65 anys se substitueix per una vacuna conjugada nova davant de 20 serotips, una innovació que millorarà la protecció. S'han adquirit 80.000 dosis per vacunar la cohort de 65 anys, per un import de 4.278.144 euros.

La infecció per pneumococ és un problema de salut pública amb un espectre ampli de malalties, d'una otitis o pneumònia a una malaltia pneumocòccica invasiva que pot produir malalties potencialment molt greus com la sèpsia o meningitis. Les incidències més elevades d'aquestes malalties es produeixen especialment en els infants de menor edat i en les persones de més edat o amb afeccions de risc.