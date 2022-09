Amb el Festival d'Eurovision 2023 cada vegada més a prop, la Barcelona Eurovision Party ha donat a conèixer les novetats de la seva segona edició després de la seva estrena aquest mateix any.

En una roda de premsa celebrada a l'Hotel ME! de la capital catalana, s'han revelat les dates, ubicacions i sobretot els canvis respecte a la primera edició de 2022 celebrada amb gran èxit.

La principal finalitat de l'esdeveniment és que abans de la seva participació en el Festival d'Eurovisió 2023 que se celebrarà al Regne Unit, els representants d'altres països vinguin a promocionar i donar a conèixer la seva cançó a Espanya. A més, l'esdeveniment musical aposta també per antics representants del festival que tindran un paper molt important al llarg dels seus diferents dies.

Tres dies de la Barcelona Eurovision Party

Una de les principals novetats de la Barcelona Eurovision Party és que passa de celebrar-se de 2 dies a 3 i tindrà lloc el 23, 24 i 25 de març.

L'edició començarà amb una festa que va triomfar durant la celebració del Festival d'Eurovisió 2022 en Turin. EUROfansCLUB aterra a Barcelona per a donar el tret de sortida a 3 dies on els eurofans espanyols podran gaudir de DJs especialitzats en el festival.

El dissabte 24 començarà la jornada amb una benvinguda privada de l'Ajuntament de Barcelona amb els representants dels diferents països i algunes cares eurovisives reconegudes pel gran públic del festival.

Tot seguit tindrà lloc l'EURO QUEENS NIGHT a la Sala Apolo amb grans dives que ja han participat en el festival i amb temes que passaran a la història. És el cas d'Eleni Foureira que interpretarà 'Foc' (Cyprus 2018), 'Say yay' de Barei (Spain 2016), Ronela Hajati amb el seu 'Sekret' (Albània 2022) i 'Mata Hari & Cleopatra' (Azerbaijan 2020 & 2021) de Efendi. Una nit on no faltaran els millors DJs i WRS, cantant del viral 'Hola el meu bebebe' (Romania 2022) com a presentador de la gala.

Tal com s'ha confirmat en la roda de premsa, el gran pes d'aquests tres dies el continuarà tenint la Barcelona Eurovision Party, que se celebrarà el dissabte 25 de març amb una de les principals novetats: l'esdeveniment va passar de situar-se a la Sala Apol·lo al Sant Jordi Club, la qual cosa permetrà més aforament i la creació d'un escenari més gran.