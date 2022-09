El Festival de Venecia 2022 es ahora el epicentro del cine y, además, de la moda. Las firmas internacionales se vuelcan con las estrellas para que cada aparición en la alfombra roja provoque un gran impacto visual. Es lo que han hecho actores como Timothée Chalamet con su look de Haider Ackermann, Cate Blanchett con su modelo 'florero' de Schiaparelli o Penélope Cruz, siempre fiel a la firma Chanel. Este miércoles, ha sido el turno de actrices como Laura Dern, con una apuesta por el azul océano, y Tilda Swinton, representante de una nueva feminidad en la moda.

Tilda Swinton se rebela contra las transparencias La actriz británica Tilda Swinton ha sido otra de las grandes protagonistas de la Mostra, derrochando elegancia sobre la alfombra roja con un total black de la firma francesa Alaïa. Fiel a un estilo minimalista y fuera de normal, la actriz vuelve a darle una vuelta de tuerca a la moda. Huyendo de estereotipos, ella marca su propia tendencia. Swinton sorprende variando de colores -en este festival también la vimos con un ajustado vestido violeta de Haider Ackermann-, pero no de estilo. Sencillez y elegancia. En esta ocasión ha apostado por una túnica amplia que le permite moverse con libertad. Dejando a un lado escotes pronunciados y transparencias, la actriz de La hija perdida se ha convertido en un paradigma de una moda sin genero y de un nuevo tipo de feminidad. La actriz británica Tilda Swinton en la 79ª edición del Festival de Venecia 2022 AFP

Penélope Cruz triunfa con Chanel Penélope Cruz vuelve a confiar en Chanel para su segundo (y esperadísimo) vestido en Venecia. Si el primero destacaba por su sencillez, la actriz da un giro de 180 grados con un diseño exuberante con el que irradia sensualidad a la par que glamour. De escote pronunciado, el vestido se ciñe como un guante a la figura de Penélope, que lo acompaña con un peinado muy familiar. Opta por un elegante recogido rematado con un flequillo postizo, en contraste con la larga melena lisa que llevó el otro día, un peinado que recuerda además a aquel que lució en la gala de los Oscar de 2009. Con su nuevo look, Penélope Cruz recupera la sofisticación a la que nos tiene acostumbrados. Penélope Cruz desfila de nuevo por la alfombra roja de Venecia AP Photo/Domenico Stinellis

Laura Dern, la dama de azul La actriz desfila por la alfombra de la 79º Festival Internacional de Cine de Venecia con una apuesta por el color azul intenso que tiñe un vestido de vuelos y brillantes. La actriz, que presenta la película El hijo, combina su vestido perteneciente a la colección Genisl, de Giorgio Armani, con complementos color plata. Laura Dern en el Festival de Venecia 2022 GTRES

Harry Styles, fiel a Gucci Siempre causa sensación con sus estilismo, y esta ocasión no iba a ser menos. Harry Styles se planta en la alfombra roja del Festival de Venecia 2022 con un look retro. Con el cantante y actor, fiel a Gucci, viajamos en el tiempo a finales de los sesenta y principios de los setenta. Su conjuntos está formado por una chaqueta cruzada con seis botones en color azul marino, pero todo el protagonismo se lo lleva su camisa, mejor dicho, el cuello de su camisa. La prenda tiene un cuello sobredimensionado que acapara toda la atención. Se trata de un capricho del diseñadro para crear un juego geométrico, que junto al escote de la chaqueta, forma tres triángulos. Harry Styles en el Festival de Venecia 2022 AFP AFP El artista lució su look con una naturalidad y soltura apabullantes. En la alfombra roja el enorme cuello de su camisa estuvo controlado, pero cuando entró en la sala de cine no pudo mantenerlo a raya y se le puso rebelde, se descolocó y ya no pudo mantenerlo en su sitio. ¿Es un cuello demasiado grande? Quizá sí: perfecto para una fotografía, pero difícil cuando se está en movimiento. Es solo un pequeño defecto de su look, que ya forma parte de la historia del festival. En Harry Styles siempre juegan un papel muy importante los accesorios: zapatos blancos, gafas de sol, y anillos, sobre todo, que no falten los anillos. Harry Styles en el Festival de Venecia 2022 AFP AFP

Olivia Wilde, cero supersticiosa Espectacular, así podríamos definir la presencia de Olivia Wilde en la alfombra roja del Festival de Venecia. La actriz y también directora presenta su nueva película, Don't Worry Darling, que además protagoniza su pareja, el cantante Harry Styles. Wilde ha optado por un vestido joya de la firma Gucci, la misma que su chico. La actriz apuesta por el amarillo y acierta. Como detalle, la pedrería, el impresionante escote en uve, las hombreras y las plumas en la parte inferior del look. Olivia Wilde en el Festival de Venecia 2022 AFP AFP

Najwa Nimri, una nube de tul Najwa Nimri ha hecho una entrada fulgurante en la alfombra roja, y con un look de los más atrevido. La actriz ha apostado por un sensacional vestido de la firma ACT N°1, la firma italiana capitaneada por Galib Gassanoff y Luca Lin. Es un diseño de pasarela que ella ha customizado para evitar la 'generosidad' de las transparencias. Es un vestido con cuerpo de esmoquin que parece estar envuelto en una nube de tul negro. Cada una de sus apariciones deja huella, adora la moda y sabe llevar un vestido de costura con total naturalidad. Adora las firmas internacionales, como Gucci, Givenchy, Stéphane Rolland y Loewe. Najwa Ninri en el festival de Venecia EFE

Penélope Cruz vs Nieves Álvarez: duelo de looks en Venecia Penélope Cruz deja de lado el estilo sofisticado y la fantasía que exige un alfombra roja como la de Venecia, apostando por un vestido recto hasta el suelo con las hombreras marcadas y cuello caja. Un diseño de Chanel con un patrón muy sencillo, sin complicaciones, que destaca por el tejido, en rosa sobre negro, y la abertura que lleva en la parte trasera de la falda. Un diseño de la maison francesa, de su colección para el otoño de 2022, con el cuerpo de encaje en tono negro recubierto con motivos vegetales en el famoso tono rosa Chanel. Penélope deja atrás el estilo princesa y mantiene un perfil discreto con este vestido, sin arriesgar. Las críticas se han divivido: unos piensan que es poco favorecedor y otros creen que es todo un acierto. Penélope Cruz en el Festival de Venecia 2022 La actriz acude al estreno de 'L'Immensita' con un diseño de Chanel Penélope Cruz en el Festival de Venecia 2022 AP Nieves Álvarez eleva esa sofisticación con su look de Alberta Ferretti, y un diseño de 'alta moda' que combina teatralidad con glamour. Álvarez hace así un guiño a la moda italiana, tan presente en este festival. Se trata de un vestido de noche, cargado de fantasía, de tipo túnica: lleva un tul de seda negro cuajado de aplicaciones en plata y negro, que se unen formando una especie de cuerpo de escamas. Destaca el escote en uve, que va velado por las transparencias. A destacar, las plumas que decoran el puño de las mangas y el bajo del vestido. Una elección sensacional para una alfombra roja de estas características. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Check the Tag (@checkthetag)“ “

Sigourney Weaver y Quintessa Swindell, 'masters' de las alfombras rojas Ambas actrices protagonizan Master Gardener, la película dirigida por Paul Schrader donde Sigourney Weaver da vida a la rica viuda Norma Haverhill, una gran dama que mantiene una relación de ama-criado con el jardinero (Joel Edgerton). El círculo se cierra con Quintessa Swindell, que interpreta a Maya, un personaje que aparece conectado al de Weaver por un conflictivo lazo de sangre y al de Edgerton por un delicado vínculo emocional. Sigourney Weaver en la Mostra del Festival de Venecia 2022 La veterana actriz elige un diseño rojo a juego con la alfombra AFP Representan a dos generaciones de intérpretes muy diferentes, pero con el mismo espíritu elegante en las alfombras rojas. Sigourney Weaver asistió al estreno de la película en Venecia con un mono rojo de manga larga rojo pasión que destaca por su sencillez y elegancia, así como por el collar de meta que une ambos extremos alrededor del cuello. Unas sandalias plateadas complementan su estilismo. Por su parte, la joven Quintessa Swindell eligió un estilo más juvenil, parecido al los que suele llevar Zendaya: con el vientre al aire. El diseño plateado de tul de Swindell destaca por su vuelo con la capa que nace del cuello y su total look de dos piezas: top crop cn pliegues sobre el pecho y una falda larga. Quintessa Swindell en la Mostra del Festival de Venecia 2022 La joven intérprete apuesta por un vestido largo plateado AFP

Pedro Pascal apuesta todo al blanco Es el hombre del momento y a pesar de que hace tiempo que no lo vemos en la gran pantalla, no ha parado de trabajar. El actor está rodando junto a Ethan Hawke la última película de Pedo Almodóvar, A Strange Way Of Life' Pedro Pascal no podía perderse la ocasión de acudir al festival de cine para ver el estreno de Argentina, 1985. Aunque eso sí, de manera muy elegante: con una chaqueta blanca y pajarita. Los pantalones y los zapatos, de negro. Pedro Pascal en el Festival de Venecia 2022 Acude de blanco al estreno de 'Argentina, 1985' EFE

Timothée Chalamet triunfa con su look genderless Es uno de los pocos hombres que destacaca en las alfombras rojas de los premios, territorio principalmente femenino, donde las estrellas pagan por llevar su vestido favorito. Pero claro, Timothée Chalamet es un fashion victim que no puede resistirse a las tentaciones de la moda, luciendo siempre las firmas más espectaculares. Y si en 2021 el joven actor sorprendió con un glamuroso 'uniforme' de terciopelo negro rompedor y estimulante firmado por Haider Ackermann, durante la presentación de Dune con Zendaya, en esta edición de 2022 no iba a ser menos. El look de Timothée Chalamet en el Festival de Venecia 2022 El diseño es de su firma favorita: Haider Ackermann AFP Timothée Chalamet vuelve a confiar en Haider Ackermann para el estreno de su nueva película, Bones and all, en Venecia. Se trata de un look muy ochentero, que hace un guiño a estrellas como David Bowie y Mick Jagger, compuesto por un top de cuello lazo, que deja desnuda toda la espalda, y un pantalón pitillo. Todo en raso de seda rojo glam. Los botines completan este look de 10 que rompe con las barreras de género, una constante en el trabajo de Haider Ackermann. Tilda Swinton es su musa y una de sus mejores embajadoras, una mujer que también juega con el estilo genderless, llevándose los códigos tradicionalmente llamados masculinos a su terreno. El look de Timothée Chalamet en el Festival de Venecia 2022 El actor asiste al estreno de 'Bones and all' con la espalda al descubierto REUTERS

María Pedraza, Jaime Lorente y Eugenia Silve: sabor español en Venecia El festival sigue recibiendo a sus estrellas que aparecen sin descanso. En las últimas horas de la tarde, tras la aparición de Timothée Chalamet, la presencia española ha sido intensa. La actriz Maria Pedraza ha dejado a los presentes sin respiración con este diseño en negro de corte sirena, escote corazón y pedrería. Su ex, Jaime Lorente, ha aparecido de negro y así de seductor y elegante. Ambos diseños los firma Armani. María Pedraza en el Festival de Venecia 2022 La actriz española fue 'la sirena de la Mostra' GTRES Jaime Lorente en el Festival de Venecia 2022 Su ex y él escogieron el mismo color: negro GTRES La modelo Eugenia Silva también ha acaparado los flashes de las cámaras con un vestido dorado, de escote asimétrico y adornado con un lazo negro, también de Armani. Eugenia Silva en el Festival de Venecia 2022 Con un diseño dorado GTRES

Cate Blanchett y su look más atrevido Cate Blanchett, icono de moda y reina de las alfombras rojas, nos desarma con su elección. La actriz acude al Festival de Venecia para presenar su nuevo trabajo, la película Tár. Como no puede ser de otra manera, Blanchett arrasa en la alfombra roja. Esta vez apuesta fuerte y lleva un diseño de Schiaparelli, la firma más hot del momento. Se trata de un dos piezas con corsé de terciopelo bordado con flores multicolores pintadas a mano, combinado con unos pantalones de talle bajo, ambas piezas en terciopelo negro. La actriz Cate Blanchett en Venecia GTRES GTRES

Georgina, todo al negro Georgina vuelve a Venecia, esta vez con un look en negro, el color que marca tendencia esta temporada, igual que Cate Blanchett. La mujer de Cristiano Ronaldo elige para la alfombra roja un look de lo más sensual. Las joyas juegan un papel importante en esta apuesta, que no termina de convencer: un vestido asimétrico que lleva cuello halter y se combina con una gargantilla en oro blanco. Georgina Rodríguez en Venecia GTRES GTRES

Rocío Muñoz Morales, de España a Italia Bailarina, actriz y presentadora, a Rocío Muñoz Morales ya se la pudo ver hacer gala de sus dotes en la danza en el concurso Mira quién baila, donde ejerció de profesora, así como en Bailando con las estrellas, que presentó junto a Roberto Leal. Tras participar en las series La pecera de Eva y Ángel o demonio, la madrileña dio el salto a Italia. Immaturi – Il viaggio fue su primera película en el país alpino, a las que siguieron filmes y series como Tu mi nascondi qualcosa, A un paso del cielo o Giustizia per tutti. Raoul Bova y Rocío Muñoz Morales en el Festival de Sanremo, en 2017 GTRES GTRES/ Fernanda Bareggi / Splash News Ha trabajado en más de una ocasión con Raoul Bova, su pareja, quien ha participado en Bajo el sol de la Toscana, Alien vs. Predator, Perdona si te llamo amor o The Tourist, entre muchas otras. Rocío Muñoz Morales ya presentó en 2015 el Festival de Sanremo, años antes de que lo hiciera Georgina Rodríguez, y ahora se estrena como maestra de ceremonias del Festival de Venecia, donde ya ha dejado a todos con la boca abierta con su look en la alfombra roja. Rocío Muñoz Morales brilla en el Festival de Venecia con un diseño de Giorgio Armani GTRES/ AP PHOTO/ Joel C Ryan Rocío Muñoz ha dado una lección de elegancia y estilo. Su vestido, un diseño vintage diseñado por Giorgio Armani, es uno de los más espectaculares de los vistos hasta ahora. No se trata de su vestido especialmente llamativo: no lleva transparencias, lentejuelas ni bordados, es una oda al minimalismo con el inconfundible sello del italiano. Destaca el color, jugando con el contraste tan potente del blanco y negro, y llama la atención el escote de corte geométrico, con una ligera abertura en forma de uve. El patrón es recto, remarcando la sensación de verticalidad, un detalle que resulta muy favorecedor. Durante los días posteriores ha seguido sorprendiendo con sus estilismos. El viernes 2 de septiembre acudió al estreno de Bones and all con un vestido rojo pasión de tirantes firmado por Alberta Ferretti. El diseño destaca por su gran escote en forma de uve que llega hasta la cintura, la capa que se desprende de la espalda y las aberturas rectangulares que deja a los lados de la cintura. Rocío Muñoz Moraes en el estreno de 'Bones and all' La actriz presume de volantes en Venecia GTRES Y el sábado 3 de septiembre apostó por un diseño de Dior a la española para el estreno de Argentina, 1985. Se trata de un look dos piezas que consta de dos piezas: un top de manga francesa con encajes florales por todo el pecho y una larga falda blanca con motivos tribales negros con una gran abertura en la pierna. Rocío Muñoz Morales en el estreno de 'Argentina, 1985' Dior firma este vestido GTRES

Julianne Moore triunfa con sus looks Quien también ha destacado en lo que va de Festival de Venecia es Julianne Moore, siempre deslumbrante. La actriz ha llegado luciendo un precioso Valentino negro, con transparencias y una capa de lentejuelas que la ha hecho brillar. Julianne Moore en el Festival de Venecia EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI Antes, a las pocas horas de su llegada a la ciudad italiana, Moore se dejaba ver con varios estilismos diferentes. Su primer look casual, fue un conjunto firmado por Gucci compuesto por jeans rectos, remera blanca y un blazer azul marino de corte navy con botones dorados. Julianne Moore, esta tarde a su llegada a la 79º Venice Film Festival 2022 GTRES La actriz fue una de las invitadas a la cena organizada por la Cinecittà And Academy Of Motion Picture, Art & Science con motivo de la inauguración de la 79ª edición del festival. Allí atrajo todas las miradas con la elección de su look: un vestido de la firma Alaïa, de la colección primavera-verano 2023. Se trata de un diseño de falda larga con abertura delantera con estampado de lunares amarillos. Julianne Moore, en Venecia. (Reuters/Guglielmo Mangiapane) cropper Más cómoda, pero elegante. Moore también cautivo a todos con la elección que hizo para su primer photocall, un traje pantalón color beige formado por un blazer oversized de doble botonadura y un pantalón de vestir recto. Julianne Moore en Venecia GTRES También hemos visto a la actriz pisar la alfombra roja con un vestido al más puro estilo Hollywood, un modelo de alta costura de Giorgio Armani con un pronunciado escote en uve. La actriz Julianne Moore AFP GTRES

La Mostra: Otras estrellas de la primera alfombra roja Durante la primera alfombra roja del Festival de Venezia, también hemos podido ver a la actriz francesa Melanie Laurent y a otros rostros conocidos del cine que acudian a la premier de la cinta White Noise. Melanie Laurent, este miércoles en el Festival de Venecia 2022 GTRES Jodie Turner-Smith. Festival in Venice, 2022 GTRES Tessa Thompson. Premiere of the film 'White Noise'. Festival de Venecia 2022. GTRES