¿Cómo logran los girasoles girar buscando el sol?

Si algo queda claro con tan solo mirar nuestro entorno es que la naturaleza es sabia, y si no que se lo digan a los girasoles, que buscan el sol como agua de mayo. ¿A quién no le gusta ir con el coche y ver un campo lleno de estas flores, todas mirando a ese foco de luz tan particular? Una imagen bella y curiosa porque... ¿cómo lo hacen para orientarse y girar? Pues la química e investigadora Deborah García nos lo cuenta.

Esta es la explicación Resulta que los girasoles se orientan en función del sol por el tropismo. Este fenómeno viene mediado por unas hormonas del crecimiento que se llaman auxinas. Cuando les da el sol, se inhiben, dejan de funcionar, y la planta no crece por ahí. Campo de girasoles Getty Images/iStockphoto iStock Por la mañana, el sol le da por el este a la planta, entonces las auxinas aquí dejan de funcionar, la planta no crece por este lado, crece por el otro, de tal forma que se orienta hacia el sol. Por la noche ocurre el mismo mecanismo, pero al revés. Así la planta parece que siempre va persiguiendo al sol. 03.42 min Aquí la Tierra - La magia de los girasoles En resumen: el girasol se va girando persiguiendo al sol gracias a unas hormonas del crecimiento llamadas auxinas, haciendo que se giren hacia un lado por el día y hacia el otro por la noche.