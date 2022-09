Donada d'alta la banyista després de 8 hores a la deriva

Donen d'alta la jove rescatada aquesta matinada davant la costa de Barcelona després de passar-se 8 hores a la deriva davant la costa de la Barceloneta. La banyista, que va ser rescatada a les 4 de la matinada per un vaixell mercant, no presentava simptomes d'hipotermia ni lesions. Les altes temperatures de l'aigua del mar a aquestes alçades de l'estiu li haurien salvat la vida.

8 hores a la deriva

La noia havia sortit a nedar cap a les 8 del vespre a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta quan va ser arrossegada mar endins pels corrents. Segons fonts de Salvament Marítim els forts corrents marítims se l'haurien endut mar endins. Dues hores després, cap a les 10 de la nit, uns testimonis van donar la veu d'alarma en constatar que la noia tenia les pertinences a la sorra i, per tant, no havia tornat del mar.

“�� Rescaten amb vida una banyista a Barcelona després de sis hores desapareguda al mar.



�� La víctima havia sortit nadant de la platja de Sant Miquel de la Barceloneta a les 20h, i no ha estat rescatada fins a les 4 de la matinada | @RTVECatalunya https://t.co/kZgxhCpn2g“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 5, 2022

Immediatament, es va activar un macrodispositiu de recerca encapçalat per salvament Marítim, la Guàrdia Civil, els Mossos i els Bombers de Barcelona, tant per mar com per aire. Això no obstant, a les dues de la matinada es va suspendre per la dificultat de localitzar-la sent negra nit.