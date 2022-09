Nova temporada de Focus amb una cartellera "molt potent"

El grup Focus presenta una nova temporada molt optimista als seus teatres. El president, Daniel Martínez, té clar que aquesta és la temporada de la “consolidació de la pujada de públic”. Tots quatre teatres van recaptar la temporada passada més de 6 milions d'euros i van tenir 339.000 espectadors en total. 20.000 més que l'etapa prepandèmica del 2018-19.

La nova cartellera ve carregada de grans figueres teatrals, grans directors i noves promeses.

“�� #LaDiscretaEnamorada , és una de les comèdies amoroses d’embolics, de Lope de Vega, més famoses del nostre país. Dirigida per Lluís Homar i interpretada per Montse Díez, Lluís Homar, entre d’altres. ��️ A partir del 17/5 ��️ Properament a la venda pic.twitter.com/YAB1YBF5c1 “

L’escriptor Alejandro Palomas estrenarà l’any que ve ‘La isla del aire’, dirigida per Mario Gas i interpretada per Núria Espert i Vicky Peña . L’obra és un homenatge de Palomas que trenca amb els secrets de totes les dones silenciades. Per la seva part, Lluís Homar dirigeix la comèdia d’embolics ‘La discreta enamorada’ de Lope de Vega.

Josep Maria Mestres dirigeix ‘El pare’, de Florian Zeller , protagonitzada per Josep Maria Pou , amb un elenc en el qual també hi ha Rosa Renom, Pep Pla i Victòria Pagès, entre d’altres. En la mesura del possible, l’Anna intenta ocupar-se de l’Andrés, el seu pare, que cada vegada és més dependent a causa de la pèrdua de memòria.

Inaugura la temporada del Romea el retorn per tercera vegada al teatre de José Sacristán i ‘Señor de rojo sobre fondo gris’ . Un altre nom destacat és l’obra que va passar pel Grec ‘Paraíso perdido’ d’Helena Tornero i protagonitzada per Pere Arquillué i Cristina Plazas. També arribarà al Romea la tragèdia dirigida per Krystian Lupa ‘Ritter, dene, voss’, després del seu pas pel Temporada Alta.

“�� #LIllaDeserta , és la història d'Ella i d'Ell, que ens expliquen com van ser, com són i com seran, ara que una trobada, els pot canviar l'existència. Dirigida per Marc Artigau i interpretada per Miki Esparbé, Maria Rodríguez. ��️ A partir del 1/6 ��️ Properament a la venda pic.twitter.com/TrAYxApuez “

A més del retorn de ‘L’oreneta ’ a La Villarroel, Pau Carrió dirigeix ‘Cost de vida’ , escrita per Martyna Majok i interpretada per Julio Manrique, Pau Roca, Anna Sahun i Katrin Vankova, una obra que explora la necessitat de connectar i ser estimats, mentre que Marc Artigau estrenarà la comèdia ‘L’illa deserta’ , escrita i dirigida pel dramaturg i interpretada per Miki Esparbé i Maria Rodríguez.

A la Villarroel, David Selvas dirigeix ‘La meravellosa família Hardwicke’ , l’obra que va tenir un gran èxit a Broadway i va guanyar el Premi Tony i el Premi Drama Desk, entre altres guardons. Un altre títol destacat és ‘Amèrica’, escrita per Sergi Pompermayer, dirigida per Julio Manrique i interpretada per Joan Carreras, Mireia Aixalà i Tamara Nddong. ‘Amèrica’ és la història d’una família de l’alta burgesia catalana a qui els passa factura un passat lligat al tràfic d’esclaus.

Teatre Condal

Al Teatre Condal, obrirà la temporada la comèdia musical d’embolics ‘Golfus de Roma’, originalment produïda a Broadway per Harold S. Prince amb el nom ‘A funny thing happened on the way to the fòrum’. Daniel Anglès dirigeix el muntatge amb codirecció de Roger Julià i la interpretació, entre d’altres, de Jordi Bosch, Roger Julià i Mercè Martínez. Tornarà al Condal, ‘Una llum tímida’ amb dramatúrgia d’Àfrica Alonso Bada i direcció d’escena de Marilia Samper.

“�� #GolfusDeRoma, és la comèdia musical més divertida de tots el temps. Les escenes més esbojarrades i les situacions més desbaratades es barregen amb grans cançons i números musicals. Dirigida per Daniel Anglès.

��️ A partir del 23/9

��️https://t.co/e4Ey0WGzLB pic.twitter.com/PkjOJQfmob“ — Teatre Condal (@Teatre_Condal) September 2, 2022

Joan Pera protagonitzarà ‘Junior’ amb direcció de Joel Joan i autora del mateix Joan i d’Héctor Claramunt. Pera es posarà a la pell del Molt Honorable expresident Senyor Magí Folgueroles que acaba de fer 80 anys i no ho porta molt bé. Per la seva part, Les Impuxibles estrenaran ‘Harakiri’ amb text de María Velasco; Joan Yago, ‘You say tomato’ i The Feliuettes, ‘Akelarre’. Las niñas de Cadiz portaran al Condal, ‘El viento es salvaje’.