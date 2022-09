01:03

Julio Manrique, Clara Segura, David Selvas i Alejandro Palomas, noms destacats de la nova temporada de Focus

El grup Focus ha presentat aquest divendres la temporada 2022-2023 dels seus quatre teatres i com ha remarcat el seu president Daniel Martínez ja no és la temporada de la represa, sinó la de “consolidació de la pujada de públic”. David Selvas dirigeix ‘La meravellosa família Hardwicke’ i Julio Manrique, ‘Amèrica’ a La Villarroel; Clara Segura estrenarà ‘La trena’ al Goya i l’escriptor Alejandro Palomas és l’autor de ‘La isla del aire’, dirigida per Mario Gas, que arribarà al Romea, que també acollirà l’obra ‘El pare’, protagonitzada per Josep Maria Pou, i ‘La discreta enamorada’, dirigida per Lluís Homar. Al Teatre Condal, obrirà la temporada la comèdia musical d’embolics ‘Golfus de Roma’.