El glamour y las estrellas de cine empiezan a desfilar en el Festival de Venecia 2022. La ciudad de los canales se llena de algunos de los rostros más conocidos de Hollywood que ya se dejan ver por el Lido. La 79 edición de la Mostra de Venecia se celebra hasta el próximo 10 de septiembre y cuenta con una madrina española muy conocida en Italia: Rocío Muñoz Morales es la encargada de presentar las galas de inauguración y clausura del certamen, un papel que da cuenta de su gran popularidad en el país.

Rocío Muñoz Morales, de España a Italia

Bailarina, actriz y presentadora, a Rocío Muñoz Morales ya se la pudo ver hacer gala de sus dotes en la danza en el concurso Mira quién baila, donde ejerció de profesora, así como en Bailando con las estrellas, que presentó junto a Roberto Leal. Tras participar en las series La pecera de Eva y Ángel o demonio, la madrileña dio el salto a Italia. Immaturi – Il viaggio fue su primera película en el país alpino, a las que siguieron filmes y series como Tu mi nascondi qualcosa, A un paso del cielo o Giustizia per tutti.

Raoul Bova y Rocío Muñoz Morales en el Festival de Sanremo, en 2017 GTRES GTRES/ Fernanda Bareggi / Splash News

Ha trabajado en más de una ocasión con Raoul Bova, su pareja, quien ha participado en Bajo el sol de la Toscana, Alien vs. Predator, Perdona si te llamo amor o The Tourist, entre muchas otras. Rocío Muñoz Morales ya presentó en 2015 el Festival de Sanremo, años antes de que lo hiciera Georgina Rodríguez, y ahora se estrena como maestra de ceremonias del Festival de Venecia, donde ya ha dejado a todos con la boca abierta con su look en la alfombra roja.

Rocío Muñoz Morales brilla en el Festival de Venecia con un diseño de Giorgio Armani GTRES/ AP PHOTO/ Joel C Ryan

Rocío Muñoz ha dado una lección de elegancia y estilo. Su vestido, un diseño vintage diseñado por Giorgio Armani, es uno de los más espectaculares de los vistos hasta ahora. No se trata de su vestido especialmente llamativo: no lleva transparencias, lentejuelas ni bordados, es una oda al minimalismo con el inconfundible sello del italiano. Destaca el color, jugando con el contraste tan potente del blanco y negro, y llama la atención el escote de corte geométrico, con una ligera abertura en forma de uve. El patrón es recto, remarcando la sensación de verticalidad, un detalle que resulta muy favorecedor.