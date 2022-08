Més de 20.000 alumnes d'FP sense plaça assignada

El nou curs escolar 2022-23 arrencarà aquest 7 de setembre als instituts catalans sense que 20.000 estudiants de Formació Professional tinguin una plaça assignada. Fins al 21 de setembre aquells que estiguin en llista d'espera no sabran a quins estudis tenen plaça i, per tant, començaran el curs més tard.

La patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC, ha denunciat la "manca de planificació", la "improvisació" i la "manca de transparència" del Departament d'Educació en el disseny de l'oferta dels estudis d'FP i a l'assignació de places. La patronal ha alertat que això va en "detriment" de la qualitat formativa i de l'organització dels centres que inicien el curs "amb increments de ràtio i sense haver finalitzat el procés de preinscripció".

Els cicles amb més demanda com els de sanitat, informàtica o imatge i so presenten una important manca de places.

PIMEC denuncia que hi ha "milers" d'estudiants que a falta d'una setmana perquè comenci el curs no saben si tindran plaça i afegeix que això comporta un problema "greu" per al mercat de treball català, atès que la millora de l'FP és "un dels aspectes més demandats per les empreses i els agents socials".