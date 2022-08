01:17

Milers de joves continuen a l'espera de saber si tindran plaça o no per cursar els seus estudis d'FP, que comencen dimecres vinent. Segons denuncia PIMEC, a hores d'ara triar l'opció de formació professional no garanteix aconseguir plaça. Per això, reclamen que s'agilitzin els processos d'assignació de places i s'ajusti l'oferta a la demanda del mercat de treball, en un moment on les empreses busquen perfils qualificats.

El sindicat de professors USTEC-STES també reclama transparència i planificació al Departament d'Educació.



Tant patronal com sindicats coincideixen que tot plegat juga en contra del prestigi d'aquest tipus de formació, que ofereix un ampli ventall d'especialitats | Maria Huguet