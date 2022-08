Kilian Jornet segueix engrandint la llegenda

Kilian Jornet considera que la muntanya no et deixa ser qui ets, sinó que més aviat t'hi obliga. Va créixer en un refugi del Pirineu català, on la seva família li va transmetre el respecte i l'amor per la natura.

“Com molts de les nenes i nens del Pirineu vaig anar a una escola rural. La meva mare, mestra, parla aquí de l’escola pública, petita i de poble:https://t.co/2cB9BRmbLE“ — kilian jornet (@kilianj) January 17, 2021

Amb 19 anys, va superar una lesió greu de genoll i va proposar-se guanyar catorze curses de muntanya mítiques. Esperava aconseguir-ho amb quaranta o cinquanta anys però amb vint-i-pocs ja havia assolit la llista dels seus somnis d'adolescent. Aleshores va entrar en un període de buidor i tristor, fins al punt que al 2011 mentre participava en la cursa de Cavalls del Vent plorava.

El 2012 probablement va coronar el cim més important refent-se de tot plegat, sobretot, gràcies al seu projecte personal: 'Cims de la meva vida'. En aquest context, l'any 2017 va pujar a l'Everest dues vegades en una setmana, sense oxigen artificial i en solitari.

És el millor atleta de muntanya del món i el més complet. Es proclama campió i bat rècords escalant, esquiant o corrent. La proesa més recent de Kilian Jornet ha estat guanyar aquest cap de setmana la seva quarta Ultra Trail del Mont Blanc, amb el millor temps de la història, 19 hores i 49 minuts, tot i haver donat positiu de covid uns dies enrere.

Amb 34 anys vol seguir explorant els seus límits, inspirant a les persones a gaudir de la natura i crear consciència sobre la necessitat de preservar el medi ambient. De fet, ha estat una de les personalitats que s'ha posicionat en contra de la candidatura per fer uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu.