Kilian Jornet no només s'ha imposat per quarta vegada a l'Ultra Trail del Mont Blanc. Ho ha fet amb nou rècord de la prova i rebaixant per primera vegada el millor temps per sota de les 20 hores. Una proesa més en una trajectòria esportiva marcada per l'èxit però, també i sobretot, per saber gestionar els mals moments i les frustracions.