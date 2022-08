Els Agents Rurals augmenten la pressió sobre la pesca furtiva

Per la seva biodiversitat i ubicació, el Cap de Creus atreu molts pescadors, tant de la zona com de diferents països. El problema és que no sempre es respecten les limitacions de les diferents àrees i espècies. Enguany ja s'han registrat una vintena d'incidències per pesca marítima furtiva. Els Agents Rurals avisen que és una tendència a l'alça i redoblen els esforços per prevenir incompliments i negligències que malmetin el medi natural.

Quan enxampen, per exemple, dues persones fent pesca subaqüàtica amb fusell a la reserva natural del Cap de Creus, els agents comproven que no porten llicència i la carta de navegació no està actualitzada. No els requisen cap peix, però calculen que la multa anirà entre els 3.000 i els 30.000 euros.

Cada vegada és més habitual la presència de francesos que creuen la frontera per pescar mero, un dels peixos més valorats. En Jordi, un dels agents del grup de suport marí, explica que "actuen sobretot de nit, i pesquen amb llum artificial".

Hi ha tres zones del parc natural del Cap de Creus on la pesca submarina està totalment prohibida, una de les quals és l'única reserva integral marina de Catalunya.

Maten una dotzena de senglars El cas contrari és el dels senglars. Els Agents rurals participen en batudes autoritzades per reduir-ne la població perquè la proliferació incontrolada provoca conseqüències indesitjades. Aquest cap de setmana gairebé mig centenar de caçadors han participat a la batuda extraordinària de senglars que s'ha fet a Girona. La Societat de Caçadors de Cassà de la Selva (Gironès) ha començat l'activitat a dos quarts de set amb una trentena de caçadors. En paral·lel, la colla del Tall Gros de Girona n'hi ha portat quinze.



Mentre la colla cassenca buscava senglars als camps de blat del Pla de Can Triola, la gironina ho feia just a l'altra banda de carretera per la llera de l'Onyar. En total, s'han abatut dotze porcs que passaran als escorxadors perquè se n'aprofiti la carn. La batuda ha provocat afectacions a la variant de l'N-II a Girona, que ha quedat tallada fins a les 10 des de l'accés de Celrà fins al de Fornells de la Selva.