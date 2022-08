Per la seva biodiversitat i ubicació, el Cap de Creus atreu molts pescadors, tant de la zona com de diferents països. El problema és que no sempre es respecten les limitacions de les diferents àrees i espècies. Enguany ja s'han registrat una vintena d'incidències per pesca marítima furtiva. Els Agents Rurals avisen que és una tendència a l'alça i redoblen els esforços per prevenir incompliments i negligències que malmetin el medi natural.